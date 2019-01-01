Суд у Москві лишив під арештом чотирьох військовополонених моряків

14:45 07.02.2019 0 комментариев Крым

Апеляційний суд у Москві залишив під вартою чотирьох українських військовополонених моряків, захоплених РФ під час інциденту в районі Керченської протоки. 

Про це повідомив адвокат Микола Полозов Facebook, передає УНН.

"Мосміськсуд залишив першу четвірку військовополонених моряків під вартою", - написав захисник.

Він зазначив, що апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула скарги сторони захисту щодо першої четвірки військовополонених українських моряків: Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Андрія Шевченка.

Крім того, за клопотанням слідства, судове засідання пройшло у закритому режимі.

За словами Полозова, суд відмовився долучити копію резолюції ПАРЄ. Також скарги були залишені без задоволення.

Як повідомлялося, 7 лютого міський суд розгляне апеляційні скарги на постанову Лефортовський районного суду.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, згодом їх перемістили до Москви, де арешт продовжили до кінця квітня.



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