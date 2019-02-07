Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО, а також виключила з неї норму про можливість оренди іноземною державою військових баз в Україні.

За відповідний законопроект №9037 у четвер, 7 лютого, проголосували 334 народні депутати, пише LB.UA.

Преамбулу Конституції доповнено словами про підтвердження європейської ідентичності українського народу і незворотності європейського та євроатлантичного курсу України.

Згідно з поправками, у повноваженнях Верховної Ради буде "реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору".

Президент України стане гарантом реалізації стратегічного курсу держави на членство держави в ЄС і НАТО. Кабінет міністрів, своєю чергою, має забезпечувати реалізацію стратегічного курсу на членство України в цих організаціях.

При цьому в преамбулі конституційними змінами пропонується закріпити, що Верховна Рада підтверджує "європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського і євроатлантичного курсу України".

З перехідних положень Конституції буде виключено норму про те, що "використання нинішніх військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою".

Президентський проект закону був зареєстрований у парламенті 3 вересня, а 22 листопада він був ухвалений у першому читанні.

У 2017 році Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким вступ України в НАТО визначається як одна з основ зовнішньої політики. Його підтримали 276 народних депутатів, тоді як для зміни Конституції необхідно мінімум 300 голосів.

Курс на членство в НАТО прописано в законах "Про основи внутрішньої і зовнішньої політики" і "Про основи національної безпеки України". Військова доктрина України також передбачає розвиток Збройних Сил України за західними стандартами і досягнення сумісності зі збройними силами держав - членів НАТО.