Решение президента России Владимира Путина об отмене виз для турецких граждан, совершающих рабочие поездки в РФ, а также водителей фур положительно повлияет на торговлю между двумя странами.

Об этом сказал агентству «Анадолу» исполняющий обязанности главы Исполнительного совета Ассоциации международных перевозчиков (UND) Эрман Эреке.

«Это очень важный шаг. Визовый вопрос был для Турции ключевым. Решив этот вопрос, мы получили доступ к серьезным возможностям. Уверен, что 2019-й станет продуктивным годом в торговле между Турцией и Россией», - сказал Эреке.

И.о. главы совета напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и представители турецкого МИД в ходе переговоров с российской стороной постоянно поднимали вопрос отмены виз.

Решение президента России Владимира Путина по этому вопросу имеет большое значение для международных перевозчиков, сказал Эреке.

По его словам, после кризиса 2016 года между двумя странами количество рейсов фур из Турции в Россию сократилось до 350. После нормализации двусторонних отношений в 2017 году этот показатель вырос до семи тысяч, а в 2018 году - до 13 тысяч, сказал представитель UND.

Если не будет проблем с визами и маршрутом, то турецкие перевозчики могут в 2019 году совершить до 20-30 тысяч рейсов в Россию, считает и.о. главы совета.

«Отмена виз устранит стоящую перед нами серьезную преграду. Также визовые процессы были основным препятствием на переговорах о квотах между министерствами транспорта двух стран. Просьба Турции увеличить квоту отклонялась на том основании, что у нас нет виз. После увеличения квот наши перевозчики смогут спокойно нарастить число рейсов в Россию», - сказал Эреке.

По его словам, визовый вопрос был проблемой не только турецких перевозчиков, но и экспортеров.

Отмена виз устранит все преграды на пути экспортеров, и они смогут увеличить поставки в Россию, что позитивно скажется на перевозчиках, отметил представитель UND.

«С ростом экспорта в выигрыше окажутся наши экспортеры, а перевозчики получат доходы в валюте. Это внесет вклад в экономику Турции», - сказал Эреке.

По его словам, в Турции ведется работа по подготовке прямого маршрута в Россию для перевозок судами Ro-Ro, и российская сторона поддерживает эту идею.