Граждане Турции смогут совершать рабочие поездки в Россию без виз

14:05 07.02.2019 0 комментариев Турция

Решение президента России Владимира Путина об отмене виз для турецких граждан, совершающих рабочие поездки в РФ, а также водителей фур положительно повлияет на торговлю между двумя странами. 

Об этом сказал агентству «Анадолу» исполняющий обязанности главы Исполнительного совета Ассоциации международных перевозчиков (UND) Эрман Эреке.

«Это очень важный шаг. Визовый вопрос был для Турции ключевым. Решив этот вопрос, мы получили доступ к серьезным возможностям. Уверен, что 2019-й станет продуктивным годом в торговле между Турцией и Россией», - сказал Эреке.

И.о. главы совета напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и представители турецкого МИД в ходе переговоров с российской стороной постоянно поднимали вопрос отмены виз.

Решение президента России Владимира Путина по этому вопросу имеет большое значение для международных перевозчиков, сказал Эреке.

По его словам, после кризиса 2016 года между двумя странами количество рейсов фур из Турции в Россию сократилось до 350. После нормализации двусторонних отношений в 2017 году этот показатель вырос до семи тысяч, а в 2018 году - до 13 тысяч, сказал представитель UND.

Если не будет проблем с визами и маршрутом, то турецкие перевозчики могут в 2019 году совершить до 20-30 тысяч рейсов в Россию, считает и.о. главы совета.

«Отмена виз устранит стоящую перед нами серьезную преграду. Также визовые процессы были основным препятствием на переговорах о квотах между министерствами транспорта двух стран. Просьба Турции увеличить квоту отклонялась на том основании, что у нас нет виз. После увеличения квот наши перевозчики смогут спокойно нарастить число рейсов в Россию», - сказал Эреке.

По его словам, визовый вопрос был проблемой не только турецких перевозчиков, но и экспортеров.

Отмена виз устранит все преграды на пути экспортеров, и они смогут увеличить поставки в Россию, что позитивно скажется на перевозчиках, отметил представитель UND.

«С ростом экспорта в выигрыше окажутся наши экспортеры, а перевозчики получат доходы в валюте. Это внесет вклад в экономику Турции», - сказал Эреке.

По его словам, в Турции ведется работа по подготовке прямого маршрута в Россию для перевозок судами Ro-Ro, и российская сторона поддерживает эту идею. 



Ещё на эту тему:

20:45 15.05.2018
«Росатом» продолжает поиск инвесторов для АЭС "Аккую"
15:52 24.10.2017
Россия снимает ограничения на поставки турецких томатов с 1 ноября
16:32 18.10.2017
Россия назвала дату начала поставок турецких томатов
13:25 10.10.2017
Турция ограничила поставки продовольствия из России
08:12 29.09.2017
Турция планирует экспортировать томаты в РФ уже в этом сезоне
12:43 25.09.2017
Министр экономики Турции: Анкара не даст Москве или кому-либо другому диктовать ей условия
12:46 20.09.2017
Турция вдвое увеличила экспорт лука в Россию
10:09 15.09.2017
Товарооборот между РФ и Турцией вырос на треть
16:48 13.09.2017
Россия не возобновит поставки турецких томатов раньше зимы
12:57 01.09.2017
Россия разрешила с 1 сентября поставки турецких кабачков, тыквы, перца и салата
12:33 28.08.2017
Посол России: поиск решений о поставках томатов из Турции в РФ продолжится
12:16 16.08.2017
Россия и Турция в ближайшее время обсудят судьбу турецких томатов
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Все новости страны
Армения Армения
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
Все новости страны
Болгария Болгария
13:47 06.02.2019
Болгария приблизилась к сокращению полной зависимости от российского газа
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
10:01 01.02.2019
Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
17:21 06.02.2019
НАТО і Македонія підписали протокол про вступ до Альянсу
20:21 05.02.2019
Парламент Греції 8 лютого ратифікує протокол про вступ Македонії до НАТО
16:21 05.02.2019
Грецію сколихнув потужний землетрус
Все новости страны
Грузия Грузия
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
13:25 07.02.2019
Париж збирається створити проблеми "Північному потоку-2"
12:45 07.02.2019
Ядерна угода: генсек НАТО відкинув запропонований Берліном "компроміс" з РФ
10:21 07.02.2019
США решили закрыть бюро Службы иммиграции и гражданства в Москве
08:21 07.02.2019
Характер военных учений проводимых Россией говорит о подготовке к большой войне - FOI
Все новости страны
Румыния Румыния
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
14:21 04.02.2019
Прем'єрка Румунії звинуватила ЄС у подвійних стандартах
Все новости страны
Турция Турция
14:05 07.02.2019
Граждане Турции смогут совершать рабочие поездки в Россию без виз
09:41 07.02.2019
Туреччина пропонує 5,6 млн євро за військових, які втекли до Греції
11:23 06.02.2019
Ердоган і Ципрас хочуть мирно владнати суперечки між Грецією та Туреччиною
19:41 05.02.2019
Туреччина не змінить позицію щодо Сирії навіть у разі санкцій
Все новости страны
Украина Украина
14:45 07.02.2019
Суд у Москві лишив під арештом чотирьох військовополонених моряків
14:25 07.02.2019
Рада включила до Конституції курс на членство в ЄС і НАТО
13:45 07.02.2019
Оккупанты тренируются спасать аварийную подлодку
13:05 07.02.2019
На танкерах у Чорному морі зросла кількість осередків пожежі
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс