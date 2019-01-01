Оккупанты тренируются спасать аварийную подлодку

13:45 07.02.2019 0 комментариев Крым

ЧФ РФ проводит учения по поиску и оказанию помощи аварийной подводной лодке с применением мобильного комплекса вентиляции отсеков и подачи воздуха высокого давления на аварийную подводную лодку (МКВО ПЛ). 

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссілкой на пресс-службу Южного военного округа.

По легенде: во время возвращения подводной лодки «Старый Оскол» с полигона боевой подготовки произошло возгорание в одном из отсеков. Дежурным силам поисково-спасательного отряда ЧФ РФ поступил сигнал об аварийной ситуации.

В настоящее время в ходе подготовки к учению экипажи спасательных судов отрабатывают его отдельные элементы, в частности, швартовку к аварийному объекту, высадку аварийной спасательной группы на борт подводной лодки, применение мобильного комплекса вентиляции отсеков и подачи воздуха, а также действия личного состава при эвакуации пострадавших с помощью эвакуационно-спасательного контейнера.

В учении задействованы спасательное буксирное судно СБ-739, водолазное судно ВМ-125 и противопожарный катер ПЖК-37.

Данный мобильный комплекс поступил на вооружение ЧФ в конце 2018 года.



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