Оккупанты тренируются спасать аварийную подлодку
|13:45 07.02.2019
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|Крым
ЧФ РФ проводит учения по поиску и оказанию помощи аварийной подводной лодке с применением мобильного комплекса вентиляции отсеков и подачи воздуха высокого давления на аварийную подводную лодку (МКВО ПЛ).
Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссілкой на пресс-службу Южного военного округа.
По легенде: во время возвращения подводной лодки «Старый Оскол» с полигона боевой подготовки произошло возгорание в одном из отсеков. Дежурным силам поисково-спасательного отряда ЧФ РФ поступил сигнал об аварийной ситуации.
В настоящее время в ходе подготовки к учению экипажи спасательных судов отрабатывают его отдельные элементы, в частности, швартовку к аварийному объекту, высадку аварийной спасательной группы на борт подводной лодки, применение мобильного комплекса вентиляции отсеков и подачи воздуха, а также действия личного состава при эвакуации пострадавших с помощью эвакуационно-спасательного контейнера.
В учении задействованы спасательное буксирное судно СБ-739, водолазное судно ВМ-125 и противопожарный катер ПЖК-37.
Данный мобильный комплекс поступил на вооружение ЧФ в конце 2018 года.
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