Франція хоче вступити в суперечку щодо газопроводу "Північний потік - 2", і виступити не на боці Німеччини.

Зокрема, під час голосування в ЄС в п'ятницю Париж має намір підтримати поправки до Газової директиви, яка ускладнює реалізацію проекту. Про це з посиланням на власні джерела повідомила газета Süddeutsche Zeitung, передає УНН.

Голосування має вирішальне значення для майбутнього проекту спірного трубопроводу, відзначає видання.

"Ми не хочемо посилювати залежність від Росії, завдаючи при цьому шкоди інтересам країн ЄС, таким, як Польща і Словаччина", - цитує газета французькі урядові кола.

Так, поправки до Газової директиви ЄС передбачають надання більших повноважень Єврокомісії в питанні регулювання поставок газу на територію країн блоку.

Нагадаємо, Україна виступає за дотримання газових регулювань ЄС.