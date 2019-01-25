Ядерна угода: генсек НАТО відкинув запропонований Берліном "компроміс" з РФ

12:45 07.02.2019 0 комментариев Россия

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув пропозицію  депутатів Бундестагу про те, що задля компромісу у питанні Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД) Росія може перемістити свої ракети на схід так, щоб вони не могли досягти Європи. 

"Він (договір - ред.) має залишитися при повній забороні цих ракет середньої дальності. В іншому разі високомобільні ракети можна доставити зі сходу на захід Росії дуже швидко. Що стосується американських ракет (в Румунії - ред.), то вони є оборонними. Це зовсім інше. США не порушують договір", - сказав генсек Альянсу в інтерв'ю Westdeutsche Allgemeine Zeitung, передає Європейська правда.

За його словами, Росія неодноразово заявляла про своє невдоволення ДРСМД, який не забороняє зброю, що розробляється і розміщується такими країнами, як Китай, Індія, Пакистан чи Іран. "Але це не виправдання для порушення договору. Навпаки, це має бути приводом для зміцнення цього договору про роззброєння і залучення більшого числа партнерів", - вважає Столтенберг.

Він нагадав, що після оголошення США про вихід з договору у Росії є ще шість місяців, щоб виконати його умови.

"Настав час, щоб Росія нарешті виконала угоду. Одне з основних зобов'язань - поважати кордони всіх держав Європи. І відмова від погроз або застосування сили. Очевидно, що цього не зробила Росія у випадку України", - додав генсек.



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