ФСБ додатково допитала захопленого в Керченській протоці співробітника СБУ - адвокат
|12:24 07.02.2019
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|Крым
ФСБ Росії додатково допитала військовополоненого співробітника Служби безпеки України Андрія Драча, якого разом з 23 моряками російські спецслужби захопили в Керченській протоці.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат українця Артем Пепа, пише ZN.UA
Драч на допиті повідомив лише своє ім'я, дату народження і військове звання.
"В СУ ФСБ відбувся додатковий допит Андрія Драч. Згідно ст. 17 Женевської конвенції Андрій, як військовополонений, повідомив тільки відомості про свою особу (П. І. Б., дату народження і звання). На інші питання відповідати відмовився, пославшись на ст. 47 КПК РФ", - написав Пепа.
Він зазначив, що український військовополонений стійко переносить незаконне ув'язнення та не скаржиться ні на здоров'я, ні на умови утримання в СІЗО.
"Передає великий привіт родині та друзям! Дякує усім небайдужим за допомогу і підтримку!", - додав Пепа.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські спецпризначенці атакували і захопили два катери та рейдовий буксир Військово-морських сил ЗСУ, що прямували з Одеси до Маріуполя. Поранення дістали кілька моряків, у полон потрапили 24 українських військовослужбовці.
Росія на порушення норм міжнародного права не визнає захоплених українців військовополоненими, підконтрольні окупантові "суди" Сімферополя та Керчі заарештували їх за обвинуваченням у нібито "незаконному перетині кордону групою осіб".
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