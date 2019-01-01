ФСБ Росії додатково допитала військовополоненого співробітника Служби безпеки України Андрія Драча, якого разом з 23 моряками російські спецслужби захопили в Керченській протоці.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат українця Артем Пепа, пише ZN.UA

Драч на допиті повідомив лише своє ім'я, дату народження і військове звання.

"В СУ ФСБ відбувся додатковий допит Андрія Драч. Згідно ст. 17 Женевської конвенції Андрій, як військовополонений, повідомив тільки відомості про свою особу (П. І. Б., дату народження і звання). На інші питання відповідати відмовився, пославшись на ст. 47 КПК РФ", - написав Пепа.

Він зазначив, що український військовополонений стійко переносить незаконне ув'язнення та не скаржиться ні на здоров'я, ні на умови утримання в СІЗО.

"Передає великий привіт родині та друзям! Дякує усім небайдужим за допомогу і підтримку!", - додав Пепа.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські спецпризначенці атакували і захопили два катери та рейдовий буксир Військово-морських сил ЗСУ, що прямували з Одеси до Маріуполя. Поранення дістали кілька моряків, у полон потрапили 24 українських військовослужбовці.

Росія на порушення норм міжнародного права не визнає захоплених українців військовополоненими, підконтрольні окупантові "суди" Сімферополя та Керчі заарештували їх за обвинуваченням у нібито "незаконному перетині кордону групою осіб".