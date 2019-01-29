Ни одна из капитально отремонтированных осенью-зимой 2018 года дорог в оккупированном Симферополе не принята официально к эксплуатации, поскольку подрядчики продолжают устранят недочеты своей работы.

Об этом сообщила глава оккупационной администрации Симферополя Наталья Маленко, передают Новости Крыма.

«Нельзя сказать, что подрядчики на сегодняшний день не работают, но все же недостатки они устраняют медленно и некачественно», — сказала Маленко.

Как пример она привела пешеходный переход на одной из улиц Симферополя, который упирался в дорожное ограждение: «Что происходит, люди тут же это фотографируют и выкладывают в социальные сети».

«Никто не отслеживает потом, что в течении двух часов все это было устранено подрядчиком. Но это ведь подрядчик изначально должен видеть, что он устанавливает. Нельзя же сказать, что это незаметно. Вот этим мы конечно недовольны», — добавила Маленко.

На уточняющий вопрос, когда же ожидать завершения сроков всех работ, Маленко ответила, что они будут озвучены через неделю по каждой подрядной организации: «Мы и самих подрядчиков пригласим на оперативно-хозяйственное совещание и напрямую зададим им эти вопросы».