Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв повідомив, що жителі тимчасово окупованого Криму зможуть голосувати на президентських виборах-2019.

Про це він розповів у прямому ефірі «5 каналу» під час телепередачі «Інформаційний вечір», повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Андрій Гордєєв пояснив, як буде проходити цей процес: «Через 2 місяці розпочнеться виборчий процес. Я впевнений, що кримчани мають повне право на те, щоб висловити своє бачення повернення півострову у склад України, в тому числі шляхом голосування. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, мають попередньо подати заяву про зміну виборчої адреси, потім прийти і проголосувати. Є закон України про вибори, який передбачає те, що будь-який громадянин нашої держави має право змінювати виборчу адресу. Впевнений, що ми маємо з вами працювати над тим, аби ці кримчани проявили активність і представили свій голос в деокупації Криму».