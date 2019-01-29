Компании «Безопасные дороги Севастополя» и «Безопасные дороги Крыма» на аннексированном полуострове сменили собственника.

Фирмы, получившие по концессии весь дорожный бизнес полуострова – сбор штрафов и оплату парковок, и прочее – приобрела компания «Ик Югпроект», аффилированная с бизнесменом Евгением Ройтманом. В СМИ его называют человеком Аркадия Ротенберга, пишут Примечания.

Компания «Безопасные дороги Севастополя» и «Безопасные дороги Крыма» (далее — «БДС» и «БДК» соответственно) появились на полуострове в 2016-м году. Обе были аффилированы с группой компаний VessoLink бизнесмена Олега Бадеры. В октябре 2016-го было подписано концессионное соглашение с правительством Севастополя, в рамках которого инвестор обязался вложить почти 900 млн рублей в создание регионального центра фото- и видеофиксации нарушений на дорогах «Безопасные дороги», а также парковочной подсистемы.

Тогда Бадера говорил, что система «Безопасные дороги» будет подключена к центральной федеральной системе фиксации дорожных нарушений. Она будет включать порядка 130 камер фото- и видеофиксации. Также в городе появится более тысячи парковочных мест вдоль дорог и на парковочных площадках. Как отмечал Бадера, условия контракта, заключенного на 12 лет, довольно жесткие для инвестора. Они предусматривают, что 75% доходов, полученных от штрафов, будут оставаться в городской казне.

На крымских дорогах стали появляться рубежи фотофиксации нарушений и паркоматы. И если вторые начали работать лишь недавно, то штрафы с камер потекли рекой.

В 2016-м году Бадера говорил, что компания имеет большие планы по сотрудничеству с городом. Но, как оказалось, управлять проектом ему оставалось не так долго. Весной 2018 года обе компании — и «БДС» и «БДК» сменили учредителя. Собственником фирм стала компания ООО «ИК Югпроект». 26 марта она зашла в «БДС», двумя неделями позже, 13 апреля, - в «БДК».

По данным «Контур.Фокус», конечными владельцами «ИК Югпроект» являются Минаев Андрей и Минаева Наталья. Как стало известно «Примечаниям», оба – сотрудники фирм Евгения Ройтмана, основателя группы компаний «Антарес», владельца ГК «Машинтер» и других.

Сведения источников «Примечаний» подтверждаются данными систем раскрытия информации. У большинства компаний, возглавляемых Минаевыми, собственником является именно Ройтман и его ООО «Машинтер».

Так, Андрей Минаев значится гендиректором фирмы ООО «Восток», учредителем которого является ООО «Машинтер» Ройтмана (99%).

Наталья Минаева является гендиректором компаний «Ресурс» (99% у «Машинтера») и «ПрофИнвест» (аналогично 99% принадлежат «Машинтеру»). Также являлась учредителем ООО «Каскад», «Стройресурс» и ООО «Стандарт», связанных с гендиректором множества компаний Ройтмана Сергеем Михайловым через виргинский офшор «Феснер, Инк».

Ройтман Евгений Владимирович – глава группы компаний «Антарес». Он председатель Совета директоров, основатель и партнер инновационной корпорации «Технопром». Председатель Совета директоров компании Alltech Telecom, международной телекоммуникационной компании, разворачивающей беспроводные сети 4G LTE во Вьетнаме и Камбодже. Член межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, подкомиссии по торговле и инвестициям.

Собеседники «Примечаний» в "бизнес-кругах" называют Ройтмана «человеком Ротенберга». Это подтверждает, в частности, тот факт, что еще недавно Евгений Ройтман либо сам, либо через компанию «Машинтер» являлся совладельцем трех компаний вместе с генералом Владимиром Зарицким - которого так же называют доверенным лицом Аркадия Ротенберга.

Зарицкий, который два года назад интересовался инвестированием в проект гражданского аэропорта в Севастополе, сейчас ведет в Крыму активную предпринимательскую деятельность: купил несколько пансионатов и стопроцентный пакет акций оператора мобильной связи АО «Крымтелеком».