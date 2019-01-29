В пунктах базирования кораблей и местах дислокации сил Черноморского флота страны-агрессора прошли учения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЧФ .

"В качестве воздушного противника были задействованы беспилотные летательные аппараты из состава подразделений флота и Южного военного округа. По замыслу учения, средства ПВО флота были приведены в готовность к применению, в воздух подняты дежурные самолеты морской авиации ЧФ", — отмечается в сообщении.

В сообщении пресс-службы сказано, что весе задействованные силы ПВО с учебными задачами полностью справились.