Военные Черноморского флота оккупантов "воевали" с беспилотниками
|11:01 07.02.2019
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|Крым
В пунктах базирования кораблей и местах дислокации сил Черноморского флота страны-агрессора прошли учения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЧФ .
"В качестве воздушного противника были задействованы беспилотные летательные аппараты из состава подразделений флота и Южного военного округа. По замыслу учения, средства ПВО флота были приведены в готовность к применению, в воздух подняты дежурные самолеты морской авиации ЧФ", — отмечается в сообщении.
В сообщении пресс-службы сказано, что весе задействованные силы ПВО с учебными задачами полностью справились.
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