В Госдуме России поддержали идею создания единой системы проверки сведений об абонентах сотовых операторов.

Система, определяющая владельцев сим-карт, пройдет тестирование в оккупированном Крыму, сообщают Новости Крыма со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Профильный комитет рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об использовании такой системы. Данное нововведение позволит банкам, операторам платежных систем, некредитным финансовым организациям и другим органам иметь доступ к сведениям об абонентах. Если предложение будет поддержано парламентариями, то финансовые институты с помощью специально созданной системы смогут определять достоверность владельца номера телефона. Дума рассмотрит законопроект 7 февраля.

При этом он отметил, что система, которая предлагается к использованию, уже фактически оттестирована. В частности Центральный научно-исследовательский институт связи при профильном министерстве РФ такую платформу уже практически создал и протестировал с рядом организаций, продолжил депутат.



«Она (система – ред.) довольно эффективно работает, поэтому вполне может быть потом привлечена правительством для того, чтобы использовать ее по территории нашей страны. В Крыму, кстати, сейчас тоже запускается тестирование. С «Крымтелекомом» мы договорились, поэтому они тоже будут готовы, чтобы определять реальных владельцев соответствующих симок», — рассказал Аксаков.

Введение данного механизма, уверяет издание, позволит эффективно противодействовать мошенникам на финансовом рынке.