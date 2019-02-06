США решили закрыть бюро Службы иммиграции и гражданства в Москве
|10:21 07.02.2019
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|Россия
Служба гражданства и иммиграции США (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) решила с 29 марта закрыть свой полевой офис в Москве. Последним днем для посещения и приема заявлений будет 28 февраля.
Об этом говорится в заявлении организации, сообщает Новая Газета.
После этого функции московского бюро будет выполнять подразделение в Афинах.
К нему также перейдут заявления из стран, ранее относившихся к московскому офису (из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Украины, Узбекистана и Эстонии). Часть функций USCIS также возьмет на себя московское посольство страны.
Закрытие московского бюро объяснили существенным снижением его загрузки. Оно, в частности, принимало заявления от новых претендентов на получение убежища, а также на постоянное проживание и гражданство США.
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