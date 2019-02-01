Туреччина встановила винагороду за вісьмох військовослужбовців, які втекли до Греції після спроби державного перевороту в 2016 році.

Про це повідомляє The Times, передає Європейська Правда.

Міністерство внутрішніх справ Туреччини заявило, що розшукує 74 офіцерів, у тому числі восьмох, які втекли до Греції. Їх вважають причетними до спроби перевороту. Міністерство запропонував 700 тисяч євро за арешт кожного з восьми військових.

Турецькі військові знаходяться в Греції, але їхнє точнее місце перебування невідоме. У липні минулого року вони були евакуйовані з військового табору на околиці Афін під час смертельних лісових пожеж.

Верховний суд Греції відкинув неодноразові запити про екстрадицію, заявивши, що військові зазнають катувань і несправедливого суду в Туреччині.

Напередодні до Туреччини з рідкісним візитом приїхав прем’єр Греції, який заявив, що його візит - це можливість "підібрати нитку чесного діалогу для відновлення нашого позитивного порядку денного, на користь нашого народу і ширшого регіону".

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у свою чергу заявив, що очікує "більшої співпраці від нашого сусіда Греції" з приводу екстрадиції. Ципрас відповів, що грецький уряд повинен поважати рішення судів.