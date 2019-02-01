Туреччина пропонує 5,6 млн євро за військових, які втекли до Греції
|09:41 07.02.2019
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|Турция
Туреччина встановила винагороду за вісьмох військовослужбовців, які втекли до Греції після спроби державного перевороту в 2016 році.
Про це повідомляє The Times, передає Європейська Правда.
Міністерство внутрішніх справ Туреччини заявило, що розшукує 74 офіцерів, у тому числі восьмох, які втекли до Греції. Їх вважають причетними до спроби перевороту. Міністерство запропонував 700 тисяч євро за арешт кожного з восьми військових.
Турецькі військові знаходяться в Греції, але їхнє точнее місце перебування невідоме. У липні минулого року вони були евакуйовані з військового табору на околиці Афін під час смертельних лісових пожеж.
Верховний суд Греції відкинув неодноразові запити про екстрадицію, заявивши, що військові зазнають катувань і несправедливого суду в Туреччині.
Напередодні до Туреччини з рідкісним візитом приїхав прем’єр Греції, який заявив, що його візит - це можливість "підібрати нитку чесного діалогу для відновлення нашого позитивного порядку денного, на користь нашого народу і ширшого регіону".
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у свою чергу заявив, що очікує "більшої співпраці від нашого сусіда Греції" з приводу екстрадиції. Ципрас відповів, що грецький уряд повинен поважати рішення судів.
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