Посольство у Франції вимагає від AFP виправити карту з "російським" Кримом

09:21 07.02.2019 0 комментариев Крым

Посольство України у Франції звернулося до агентства Agence France Press з вимогою виправити карту з некоректною приналежністю Криму.

Про це йдеться у повідомленні  посольства у Facebook, передає Європейська Правда.

"Незважаючи на численні роз’яснення та однозначну чітку позицію міжнародної спільноти, деякі французькі ЗМІ продовжують припускатися помилок у позначенні на картах незаконно анексованої Росією території АР Крим" - зазначили у посольстві.

Зокрема у Twitter агентства 4 лютого була розміщена карта, на якій були представлені групи країн які підтримують президента Венесуели Ніколаса Мадуро, які підтримують тимчасового президента Хуана Гуайдо чи зберігають нейтралітет. Крим позначеним тим самим кольором, що і територія Росії.



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