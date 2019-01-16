Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до грудневого рішення Ради Європейського Союзу про продовження санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

"Рішення Ради ЄС продовжує обмежувальні заходи на шість місяців, до 31 липня 2019 року. Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія і Албанія, член європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєдналися до цього рішення" - йдеться у заяві.

Як відзначається у заяві, зазначені країни взяли зобов’язання забезпечити свою внутрішню політику з відповідним рішенням Ради ЄС.

"Європейський союз бере до уваги це зобов’язання і вітає його" - йдеться у заяві Могеріні.

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати і Європейський союз розглядають можливість прийняття додаткових заходів, в тому числі санкцій, щодо Росії, якщо Кремль не звільнить українських моряків.