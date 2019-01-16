Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєднались до рішення ЄС про санкції проти РФ
|09:01 07.02.2019
|0 комментариев
|Украина
Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до грудневого рішення Ради Європейського Союзу про продовження санкцій проти Російської Федерації.
Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.
"Рішення Ради ЄС продовжує обмежувальні заходи на шість місяців, до 31 липня 2019 року. Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія і Албанія, член європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєдналися до цього рішення" - йдеться у заяві.
Як відзначається у заяві, зазначені країни взяли зобов’язання забезпечити свою внутрішню політику з відповідним рішенням Ради ЄС.
"Європейський союз бере до уваги це зобов’язання і вітає його" - йдеться у заяві Могеріні.
Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати і Європейський союз розглядають можливість прийняття додаткових заходів, в тому числі санкцій, щодо Росії, якщо Кремль не звільнить українських моряків.
Ещё на эту тему:
Сенат США схвалив санкції проти Сирії та Росії
За 4 роки дії санкцій бюджет РФ втратив понад 170 млрд доларів
Кремль дав оцінку санкцій ЄС у зв'язку зі "справою Скрипалів"
Глави МЗС ЄС схвалили нові санкції проти 4 росіян і 5 сирійців
ВМФ России продолжит заказывать ВРК европейских брендов использующих производство в КНР
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2