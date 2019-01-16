Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєднались до рішення ЄС про санкції проти РФ

09:01 07.02.2019 0 комментариев Украина

 Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до грудневого рішення Ради Європейського Союзу про продовження санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

"Рішення Ради ЄС продовжує обмежувальні заходи на шість місяців, до 31 липня 2019 року. Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія і Албанія, член європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєдналися до цього рішення" - йдеться у заяві.

Як відзначається у заяві, зазначені країни взяли зобов’язання забезпечити свою внутрішню політику з відповідним рішенням Ради ЄС.

"Європейський союз бере до уваги це зобов’язання і вітає його" - йдеться у заяві Могеріні.

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати і Європейський союз розглядають можливість прийняття додаткових заходів, в тому числі санкцій, щодо Росії, якщо Кремль не звільнить українських моряків.



Ещё на эту тему:

09:21 06.02.2019
Сенат США схвалив санкції проти Сирії та Росії
16:41 31.01.2019
В Госдуме предложили подготовиться к отключению России от интернета из-за санкций
09:21 28.01.2019
Мінфін США повідомив про зняття санкцій відносно ключових активів Олега Дерипаски
09:21 25.01.2019
Сенатор США закликає ввести другий пакет санкцій проти РФ через справу Скрипалів
17:41 24.01.2019
За 4 роки дії санкцій бюджет РФ втратив понад 170 млрд доларів
17:21 21.01.2019
Кремль дав оцінку санкцій ЄС у зв'язку зі "справою Скрипалів"
12:41 21.01.2019
Глави МЗС ЄС схвалили нові санкції проти 4 росіян і 5 сирійців
12:01 18.01.2019
ВМФ России продолжит заказывать ВРК европейских брендов использующих производство в КНР
17:01 16.01.2019
Послы ЕС согласовали санкции против подозреваемых в отравлении Скрипаля
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
11:41 16.01.2019
Сенат США принял резолюцию против снятия санкций с компаний Дерипаски
10:22 11.01.2019
Сроки поставок дизелей для "Каракуртов" привели российских судостроителей в суд
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Все новости страны
Армения Армения
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
Все новости страны
Болгария Болгария
13:47 06.02.2019
Болгария приблизилась к сокращению полной зависимости от российского газа
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
10:01 01.02.2019
Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
17:21 06.02.2019
НАТО і Македонія підписали протокол про вступ до Альянсу
20:21 05.02.2019
Парламент Греції 8 лютого ратифікує протокол про вступ Македонії до НАТО
16:21 05.02.2019
Грецію сколихнув потужний землетрус
Все новости страны
Грузия Грузия
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
13:25 07.02.2019
Париж збирається створити проблеми "Північному потоку-2"
12:45 07.02.2019
Ядерна угода: генсек НАТО відкинув запропонований Берліном "компроміс" з РФ
10:21 07.02.2019
США решили закрыть бюро Службы иммиграции и гражданства в Москве
08:21 07.02.2019
Характер военных учений проводимых Россией говорит о подготовке к большой войне - FOI
Все новости страны
Румыния Румыния
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
14:21 04.02.2019
Прем'єрка Румунії звинуватила ЄС у подвійних стандартах
Все новости страны
Турция Турция
14:05 07.02.2019
Граждане Турции смогут совершать рабочие поездки в Россию без виз
09:41 07.02.2019
Туреччина пропонує 5,6 млн євро за військових, які втекли до Греції
11:23 06.02.2019
Ердоган і Ципрас хочуть мирно владнати суперечки між Грецією та Туреччиною
19:41 05.02.2019
Туреччина не змінить позицію щодо Сирії навіть у разі санкцій
Все новости страны
Украина Украина
14:45 07.02.2019
Суд у Москві лишив під арештом чотирьох військовополонених моряків
14:25 07.02.2019
Рада включила до Конституції курс на членство в ЄС і НАТО
13:45 07.02.2019
Оккупанты тренируются спасать аварийную подлодку
13:05 07.02.2019
На танкерах у Чорному морі зросла кількість осередків пожежі
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс