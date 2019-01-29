Умови утримання політв’язнів Бекірова та Мустафаєва не відповідають встановленим нормам
|08:41 07.02.2019
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|Крым
У політв'язнів Едема Бекірова та Сервера Мустафаєва, які знаходяться у Сімферопольському СІЗО, з'явилася алергічна реакція через грибок у камері.
Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook, передає Главком.
«Під час спілкування з’ясувалося, що в Едема Бекірова та його співкамерника Сервера Мустафаєва з’явилася алергія, ймовірно через грибок у камері. З цього можна зробити висновок, що умови утримання обох політв’язнів не відповідають встановленим нормам», - йдеться у повідомленні.
Враховуючи усі наявні хвороби, Бекірова вже мали направити до лікарні. Чоловіку стає дедалі гірше і зараз додалася ще й алергічна реакція організму, додала омбудсмен.
Денісова зазначає, що в.о. начальника медичної частини СІЗО пообіцяв, що Едема відвезуть до лікарні, а у СІЗО обіцяють покращити умови утримання найближчим часом.
Напередодні повідомлялося, що стан здоров'я Бекірова надкритичний.
Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.
Нагадаємо, російські силовики затримали на в'їзді в окупований Крим жителя Новоолексіївки Херсонської області кримськотатарського активіста Едема Бекірова. А на засіданні суду йому стало погано. 10 січня окупаційний «суд» у Криму залишив Бекірова під арештом до 11 лютого.
Раніше донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки.
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