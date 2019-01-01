Изучив учения, которые проводились российскими военными за последние 10 лет, Шведское агентство оборонных исследований (FOI; подотчетно Минобороны) пришло к выводу, что РФ готовится к ведению масштабных войн.

Ранее, по мнению аналитиков агентства, Россия фокусировалась на небольших конфликтах, пишет Коммерсантъ.

Важно не количество людей, участвующих в учениях, а то, как они решают поставленные задачи, считают в FOI.

Россия готовится вести войны, которые могут затянуться, например, против Китая или НАТО, заявили в FOI. Их отчет базируется на открытых данных из России, в основном из Минобороны РФ.

Согласно полученной информации, масштабы учений увеличились с 2009 года. «Что впечатляет, так это то, что с 2013 года в учениях все чаще задействованы войска на местности»,— говорится в докладе FOI.

Министр обороны России Сергей Шойгу в 2018 году сообщил, что крупные учения российских военных планируется проводить каждые пять лет. Заявление было сделано на фоне проходивших учений «Восток-2018».

В ходе маневров российские, китайские и монгольские военные сообща дали отпор неназванному агрессору. Это были самые крупные учения c 1981 года. В них задействовали 297 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, БМП, бронетранспортеров и другой техники, около 80 кораблей и судов обеспечения.