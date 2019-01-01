Характер военных учений проводимых Россией говорит о подготовке к большой войне - FOI

08:21 07.02.2019 0 комментариев Россия

Изучив учения, которые проводились российскими военными за последние 10 лет, Шведское агентство оборонных исследований (FOI; подотчетно Минобороны) пришло к выводу, что РФ готовится к ведению масштабных войн.

Ранее, по мнению аналитиков агентства, Россия фокусировалась на небольших конфликтах, пишет Коммерсантъ.

Важно не количество людей, участвующих в учениях, а то, как они решают поставленные задачи, считают в FOI.

Россия готовится вести войны, которые могут затянуться, например, против Китая или НАТО, заявили в FOI. Их отчет базируется на открытых данных из России, в основном из Минобороны РФ.

Согласно полученной информации, масштабы учений увеличились с 2009 года. «Что впечатляет, так это то, что с 2013 года в учениях все чаще задействованы войска на местности»,— говорится в докладе FOI.

Министр обороны России Сергей Шойгу в 2018 году сообщил, что крупные учения российских военных планируется проводить каждые пять лет. Заявление было сделано на фоне проходивших учений «Восток-2018».

В ходе маневров российские, китайские и монгольские военные сообща дали отпор неназванному агрессору. Это были самые крупные учения c 1981 года. В них задействовали 297 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, БМП, бронетранспортеров и другой техники, около 80 кораблей и судов обеспечения.



Ещё на эту тему:

12:42 05.02.2019
"Время милых разговоров прошло": евродепутаты выступили против РФ
17:28 21.12.2018
РФ видворила шведського дипломата через відмову Стокгольма видати візи шпигунам
09:55 22.11.2018
Россия угрожает миру "новыми условиями применения ядерного оружия"
16:21 20.11.2018
Путин призвал усилить армию и флот "за счёт гибких, не расточительных для бюджета, но эффективных решений"
10:44 25.10.2018
Путин пригрозил Европе зеркальным ответом, если США разместят новые ракеты на европейском континенте
14:24 10.10.2018
МИД России призвал Запад не беспокоиться об имидже России
08:28 10.10.2018
Посольство России отрицает информацию о том, что Кремль хочет "превратить Ливию в новую Сирию"
07:27 27.09.2018
В МИД РФ британское расследование о настоящем имени разведчика ГРУ "Боширова" "новым вбросом"
10:39 25.09.2018
В Бухаресте с треском провалилась «конференция о спорных территориях»
20:39 21.09.2018
РФ требует обозначить предельную дату для принятия решения по изменению регламента ПАСЕ
07:45 21.09.2018
Россия рассматривает вариант выхода из Совета Европы - Матвиенко
18:16 13.09.2018
МИД Великобритании: интервью подозреваемых в отравлении Скрипаля полно "лжи и искажений"
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Все новости страны
Армения Армения
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
Все новости страны
Болгария Болгария
13:47 06.02.2019
Болгария приблизилась к сокращению полной зависимости от российского газа
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
10:01 01.02.2019
Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
17:21 06.02.2019
НАТО і Македонія підписали протокол про вступ до Альянсу
20:21 05.02.2019
Парламент Греції 8 лютого ратифікує протокол про вступ Македонії до НАТО
16:21 05.02.2019
Грецію сколихнув потужний землетрус
Все новости страны
Грузия Грузия
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
13:25 07.02.2019
Париж збирається створити проблеми "Північному потоку-2"
12:45 07.02.2019
Ядерна угода: генсек НАТО відкинув запропонований Берліном "компроміс" з РФ
10:21 07.02.2019
США решили закрыть бюро Службы иммиграции и гражданства в Москве
08:21 07.02.2019
Характер военных учений проводимых Россией говорит о подготовке к большой войне - FOI
Все новости страны
Румыния Румыния
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
14:21 04.02.2019
Прем'єрка Румунії звинуватила ЄС у подвійних стандартах
Все новости страны
Турция Турция
14:05 07.02.2019
Граждане Турции смогут совершать рабочие поездки в Россию без виз
09:41 07.02.2019
Туреччина пропонує 5,6 млн євро за військових, які втекли до Греції
11:23 06.02.2019
Ердоган і Ципрас хочуть мирно владнати суперечки між Грецією та Туреччиною
19:41 05.02.2019
Туреччина не змінить позицію щодо Сирії навіть у разі санкцій
Все новости страны
Украина Украина
14:45 07.02.2019
Суд у Москві лишив під арештом чотирьох військовополонених моряків
14:25 07.02.2019
Рада включила до Конституції курс на членство в ЄС і НАТО
13:45 07.02.2019
Оккупанты тренируются спасать аварийную подлодку
13:05 07.02.2019
На танкерах у Чорному морі зросла кількість осередків пожежі
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс