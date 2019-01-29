ООН наполягає на виконанні резолюції із закликом звільнити українських моряків
|08:01 07.02.2019
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|Крым
Резолюції ухвалюються для того, аби бути імплементованими, і ООН слідкує за їхнім впровадженням, це стосується і “кримської” резолюції, яка вимагає звільнити полонених українських моряків, вважає речник президента Генасамблеї ООН.
Про це вона заявила у середу, 6-го лютого, у коментарі власному кореспонденту Укрінформу на брифінгу в ООН.
“Президент Генеральної асамблеї ще раз наголошує, що резолюції ухвалюються не просто так. Резолюції ООН - Генеральної асамблеї чи Ради безпеки - мають бути імплементовані, мають дотримуватися”, - пояснила Грейлі, відповідаючи на питання кореспондента Укрінформу про те, що Москва не дотримується вимоги негайно звільнити полонених українських моряків, сформульованої у резолюції №А/73/L.47 від 17 грудня 2018 року, і продовжує спроби допитів, попри їхній статус військовополонених.
Як повідомлялося, Генасамблея ООН 17 грудня ухвалила внесену групою з сорока держав на чолі з Україною резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), районів Чорного та Азовського морів". "За” проголосували 66 держав-членів, “проти” — 19, “утрималися” — 72.
Вперше у тексті згадується, що окупувавши Крим, Росія порушила взяті на себе зобов'язання за Будапештським меморандумом. Резолюція закликає Москву вивести війська з Криму і завершити свою тимчасову окупацію українського півострова.
Документ також засуджує напад на українські кораблі і моряків Військово-морських сил 25 листопада і закликає Росію негайно їх звільнити без жодних додаткових умов.
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