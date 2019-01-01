Холдинг АО "Российская Электроника", который входит в госкорпорацию "Ростех", приступил к поставкам ВМФ России станций визуально-оптических помех 5П42 "Филин", которые ослепляют противника.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает bmpd.livejournal.



Корабельная станция визуально-оптических помех 5П42 "Филин" (на фото представлена в экспортном исполнении 5П42Э "Грач") разработки АО «Опытный завод «Интеграл» (Санкт-Петербург, входит в состав АО «Концерн радиостроения «Вега» холдинга АО "Российская Электроника" госкорпорации "Ростех") (с) АО "Российская Электроника"



На данный момент двумя комплектами станций оснащен фрегат "Адмирал флота Касатонов", который проходит заводские испытания, а также фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", который вошел в состав флота в прошлом году. Подобная аппаратура также будет установлена на два фрегата проекта 22350, которые строятся на заводе "Северная верфь".



Станция "Филин", разработанная АО "Опытный завод "Интеграл", предназначена для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя, которое применяется против надводных кораблей и катеров ВМФ. Действие станции основано на модуляции яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости излучения за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные обратимые расстройства органов зрения.



По словам представителей холдинга, добровольцы, испытавшие на себе воздействие "Филина", отмечали невозможность ведения прицельного огня из стрелкового оружия по прикрываемым комплексом мишеням при его размещении на дальности до двух километров от позиций стрелков из-за отсутствия видимости цели. При этом каждый пятый доброволец ощутил на себе галлюциногенный эффект, а около половины испытателей отметили признаки дезориентации в пространстве, а также тошноту и головокружение.



Кроме того, в "Росэлектронике" добавили, что исходящее излучение в видимом и части инфракрасного спектрах вкупе с высокочастотной модуляцией яркости способно эффективно подавлять лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, приборы ночного видения, а также системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальностях до пяти километров.

В чем просчитались разработчики:

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что "Филин" является модернизацией старой советской разработки: "Ранее она очень активно применялась во второй чеченской кампании для борьбы со снайперами. После модернизации ее мощность позволяет применять ее на морских кораблях ВМФ".

Но военный эксперт не видит никакой пользы от использования данного аппарата именно в случае битвы флотов в морях.

"Это системы ближнего боя. Честно говоря, я не вижу эффективности применения на кораблях, потому что на сегодняшний день, даже если между кораблями состоится бой, то это начнется с артиллерийской дуэли на больших дистанциях. Стрелковое оружие же применяется на малых и больших десантных кораблях, либо же, когда судно берут на абордаж, и идет максимальное сближение кораблей", - объяснил он.

Более того, по словам Жданова, станция будет бесполезной при таких погодных явлениях, как дождь, снег, туман или же морской бриз, поскольку система основана на лазерном луче.

Кроме того, "Филин" может нанести непоправимый вред здоровью солдат, против которых он будет применяться.

"Для человека это имеет очень серьезные последствия. Я так понимаю, что они не особо заморачивались с исследованием посттравматических синдромов, которые могут возникнуть у солдат, попавших под воздействие этого вооружения", - говорит Жданов.

"Были реальные примеры из нашего боевого опыта с применением систем лазерного визирования для антиснайперской борьбы. У нас есть случаи, когда лазер выжигал роговицу глаза, и у человека оставалось только боковое зрение, в лучшем случае, в худшем случае зрение пропадает. Последствия могут быть самые непредсказуемые", - предупредил военный эксперт.

Рекламный проспект корабельной станции визуально-оптических помех 5П42 "Филин" в экспортном исполнении 5П42Э "Грач"



