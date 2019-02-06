Навчальні маневри по відбиттю ворожого нападу з моря відпрацювали морські прикордонники зі складу Об’єднаних сил у взаємодії з катерами ВМС ЗСУ та іншими силами ООС в Азовському морі.

За легендою навчань, судно-порушник, ігноруючи запити та законні вимоги корабля Морської охорони та катерів ВМС ЗСУ, здійснювало небезпечні маневри на великій швидкості та намагалося наблизитися до берега для імовірної висадки диверсійної групи, повідомляє Держприкордонслужба.

У ход проведення навчальної операції під керівництвом командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, спільними зусиллями кораблів Морської охорони, катерів ВМС ЗСУ, за підтримки артилерії з берега та авіації судно-порушник зупинено та заблоковано у визначеному районі, висадку диверсійних груп не допущено.

Командувач Об’єднаних сил відзначив високий рівень підготовки та чітку злагодженість роботи екіпажу корабля Морської охорони «Донбас», де був присутній особисто та мав змогу спостерігати не тільки за діями і маневрами, а й оцінити управлінську діяльність командира корабля, навченість персоналу.

Командир корабля Морської охорони «Донбас» капітан 3 рангу Дмитро Глушак зауважив, що кожного разу, перебуваючи на службі в морі, навіть в рамках навчань, морські прикордонники виходять на службу з охорони державного кордону і відстежують обстановку, а також збирають та узагальнюють інформацію.

«Такі навчання дозволяють нам відточувати свої професійні навички, додатково перевірити злагодженість всіх взаємодіючих сил та бути завжди напоготові до реагування на розвиток подій у зоні відповідальності», - сказав він.