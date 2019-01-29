В селе Войково Первомайского района оккупированного Крыма в доме крымских татар прошел очередной обыск.

В результате обыска был задержан один человек.

Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля на своей странице в Facebook, передает ATR.

Обыск прошел в с. Войково на ул. Первомайская.

«Искали наркотики, так как он (задержанный — ред.) этим не занимался, ничего, соответственно, не нашли. Сейчас Дилявер находится в РОВД Первомайское», — говорится в сообщении.