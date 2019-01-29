В оккупированном Крыму прошел очередной обыск у крымских татар
|20:21 06.02.2019
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|Крым
В селе Войково Первомайского района оккупированного Крыма в доме крымских татар прошел очередной обыск.
В результате обыска был задержан один человек.
Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля на своей странице в Facebook, передает ATR.
Обыск прошел в с. Войково на ул. Первомайская.
«Искали наркотики, так как он (задержанный — ред.) этим не занимался, ничего, соответственно, не нашли. Сейчас Дилявер находится в РОВД Первомайское», — говорится в сообщении.
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