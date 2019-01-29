В оккупированном Крыму прошел очередной обыск у крымских татар

20:21 06.02.2019 0 комментариев Крым

В селе Войково Первомайского района оккупированного Крыма в доме крымских татар прошел очередной обыск.

В результате обыска был задержан один человек.

Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля на своей странице в Facebook, передает ATR.

Обыск прошел в с. Войково на ул. Первомайская.

«Искали наркотики, так как он (задержанный — ред.) этим не занимался, ничего, соответственно, не нашли. Сейчас Дилявер находится в РОВД Первомайское», — говорится в сообщении.



Ещё на эту тему:

15:45 06.02.2019
YouTube за запитом Росії змушує журналістів видалити сюжет про кримськотатарського політв’язня
12:26 06.02.2019
В Новоалексеевке прошла акция в поддержку Эдема Бекирова
12:06 06.02.2019
В оккупированный Крым ФСБ не пустила крымского татарина, позже — запретила ему въезд
16:41 05.02.2019
Російські суди прикривають дії силовиків по "справі про смерть Веджіє Кашка"
14:10 05.02.2019
Freedom House: Россия проводит целенаправленные репрессии против крымских татар
10:45 05.02.2019
Суд в окупованому Криму розглядає скаргу в справі про смерть Веджіє Кашка
20:01 04.02.2019
"Росія, відпусти українських політв’язнів негайно": США обурені ставленням РФ до Бекірова
15:21 04.02.2019
Оккупанты заявили, что болезни Эдема Бекирова не препятствуют его нахождению под стражей
12:01 04.02.2019
Окупанти перевели кримського блогера Мемедемінова в камеру під посиленим контролем
09:01 31.01.2019
Свідками у справі проти активіста Кримської солідарності виявилися кримські "журналісти"
17:01 30.01.2019
Свідки обвинувачення у "справі Веджіє Кашка" плутаються в показаннях і намагаються уникнути явки до "суду".
17:21 29.01.2019
У заарештованого кримськотатарського активіста Бекірова знову погіршився стан здоров'я
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Все новости страны
Армения Армения
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
Все новости страны
Болгария Болгария
13:47 06.02.2019
Болгария приблизилась к сокращению полной зависимости от российского газа
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
10:01 01.02.2019
Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
17:21 06.02.2019
НАТО і Македонія підписали протокол про вступ до Альянсу
20:21 05.02.2019
Парламент Греції 8 лютого ратифікує протокол про вступ Македонії до НАТО
16:21 05.02.2019
Грецію сколихнув потужний землетрус
Все новости страны
Грузия Грузия
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
20:41 06.02.2019
Россия пугает новым оружием "Филин" - старой советской разработки / Фото
19:41 06.02.2019
Путин снял некоторые санкции с Турции: при условии — если турецкая сторона пойдет на аналогичные меры
17:41 06.02.2019
Российские следователи завели уголовное дело на украинских следователей
13:06 06.02.2019
Поставка комплектующих сдвинет срок испытаний Адмирала Нахимов "вправо"
Все новости страны
Румыния Румыния
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
14:21 04.02.2019
Прем'єрка Румунії звинуватила ЄС у подвійних стандартах
Все новости страны
Турция Турция
11:23 06.02.2019
Ердоган і Ципрас хочуть мирно владнати суперечки між Грецією та Туреччиною
19:41 05.02.2019
Туреччина не змінить позицію щодо Сирії навіть у разі санкцій
14:51 05.02.2019
Ердоган знову пригрозив наступом у Сирії
18:41 04.02.2019
Турция ратифицировала Гонконгскую конвенцию об утилизации судов
Все новости страны
Украина Украина
21:01 06.02.2019
Морські прикордонники у взаємодії з катерами ВМС ЗСУ відпрацювали відбиття ворожого нападу в Азовському морі / Відео
20:21 06.02.2019
В оккупированном Крыму прошел очередной обыск у крымских татар
20:01 06.02.2019
У Конгресі США назвали суму допомоги Україні та умови, за яких її нададуть
19:21 06.02.2019
Оккупационные "власти" Севастополя продали по дешёвке девять заправок
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс