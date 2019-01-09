У Конгресі США назвали суму допомоги Україні та умови, за яких її нададуть

20:01 06.02.2019 0 комментариев Украина

Україна може отримати від США 250 млн долларів для реформування оборонного комплексу, але за декількох умов.

Про це розповіла заступник помічника міністра оборони з питань Росії, Україні та Євразії Лора Купер в інтерв'ю журналісту Голосу Америки, передає Gazeta.ua.

Вона наголосила на тому, що минулий транш від США Україна використала за напрямком.

"Вже цього року ми побачили кілька позитивних моментів. Один із них - нещодавній закон, який дозволить Міністерству оборони закуповувати обладнання в інших країнах, включно зі Сполученими Штатами. Ми бачимо це як дуже корисний розвиток подій, який дозволить поглибити нашу співпрацю з Україною. Також ми бачимо прогрес у тому, що ключові посади в Міністерстві оборони починають займати цивільні особи, що є ще одним положенням Закону про національну безпеку, на яке ми звертаємо увагу", - прокоментувала Купер.

Другу половину траншу Україні виділять, якщо вона реформує збройні сили згідно того, як прописано в законі: "посилення цивільного контролю над збройними силами, посилення прозорості та підзвітності процесу військових закупівель, покращення підзвітності та прозорості військово-промислового комплексу та захисту технологій, які мають стосунок до закордонних військових продажів чи трансферів".

Лора Купер зазначила, що метою цих умов є бажання Конгресу переконатися, що реформування ЗСУ вже незвротнє.

Закон про пряму закупівлю Міністерством оборони зброї для потреб української армії знімає бюрократичні перепони та зайві витрати.

З ним імпорт зброї техніки та послуг буде швидшим, сказав військовий експерт, Михайло Самусь.



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