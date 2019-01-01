Путин снял некоторые санкции с Турции: при условии — если турецкая сторона пойдет на аналогичные меры
|19:41 06.02.2019
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|Россия
Путин подписал указ об отмене ограничений при пересечении границы России гражданами Турции.
Указ главы государства опубликован сегодня, 6 февраля, на официальном интернет портале правовой информации, сообщает ИА REGNUM.
Послабление касается тех граждан Турции, которые едут в Россию в краткосрочные командировки, а также турецких водителей, которые работают на международных перевозках.
Данный указ президента России будет выполнятся при одном условии — если турецкая сторона пойдет на аналогичные меры.
Кроме того, в данном указе также предписано уведомить турецкую стороны о частичном возобновлении соглашения, которое было подписано 12 мая 2010 года.
Напомним, что упрощенный порядок пересечения российской и турецкой границы для граждан обеих стран был предусмотрен соглашением от 2010 года. Пресекать границу можно было по специальным служебным паспортам.
Однако в 2016 году данное соглашение было приостановлено по указу президента России, после того, как турецкие ВВС в ноябре 2015 года преднамеренно сбили российский боевой самолет в Сирии.
Затем отношения между двумя странами несколько улучшились и стороны решили вернуться к упрощенному режиму пересечения границы по служебным и рабочим надобностям.
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