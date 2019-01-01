Путин снял некоторые санкции с Турции: при условии — если турецкая сторона пойдет на аналогичные меры

19:41 06.02.2019 0 комментариев Россия

Путин подписал указ об отмене ограничений при пересечении границы России гражданами Турции.

Указ главы государства опубликован сегодня, 6 февраля, на официальном интернет портале правовой информации, сообщает ИА REGNUM.

Послабление касается тех граждан Турции, которые едут в Россию в краткосрочные командировки, а также турецких водителей, которые работают на международных перевозках.

Данный указ президента России будет выполнятся при одном условии — если турецкая сторона пойдет на аналогичные меры.

Кроме того, в данном указе также предписано уведомить турецкую стороны о частичном возобновлении соглашения, которое было подписано 12 мая 2010 года.

Напомним, что упрощенный порядок пересечения российской и турецкой границы для граждан обеих стран был предусмотрен соглашением от 2010 года. Пресекать границу можно было по специальным служебным паспортам.

Однако в 2016 году данное соглашение было приостановлено по указу президента России, после того, как турецкие ВВС в ноябре 2015 года преднамеренно сбили российский боевой самолет в Сирии.

Затем отношения между двумя странами несколько улучшились и стороны решили вернуться к упрощенному режиму пересечения границы по служебным и рабочим надобностям.

 



Ещё на эту тему:

23:39 23.02.2018
В Турции заявили, что ограничения на импорт томатов в Россию фактически остаются в силе
18:39 11.10.2017
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
00:34 10.08.2017
Турция может отреагировать на российские ограничения
18:34 31.05.2017
Россия сняла предупреждение об ограничении чартеров Москва-Анталья
18:14 29.05.2017
Путин и Эрдоган обсудили отмену торгово-экономических ограничений
11:53 18.04.2017
Россия потеряла 1,5 млрд долларов из-за «помидорной войны» с Турцией
18:46 11.04.2017
Турпомощь: Продажи туров в Турцию могут прекратиться
21:03 10.04.2017
Авиакомпании РФ предупредили о возможной приостановке чартерного сообщения с Турцией
11:26 27.03.2017
Турция запретила почти весь сельхозимпорт из России
13:59 14.03.2017
РФ не полностью сняла санкции на импорт ряда турецких товаров
12:31 02.06.2016
Останкинский суд предписал заблокировать 23 сайта, предлагающих посетить Турцию
10:54 02.06.2016
Турция ввела визовый режим для водителей российских фур
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Все новости страны
Армения Армения
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
Все новости страны
Болгария Болгария
13:47 06.02.2019
Болгария приблизилась к сокращению полной зависимости от российского газа
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
10:01 01.02.2019
Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
17:21 06.02.2019
НАТО і Македонія підписали протокол про вступ до Альянсу
20:21 05.02.2019
Парламент Греції 8 лютого ратифікує протокол про вступ Македонії до НАТО
16:21 05.02.2019
Грецію сколихнув потужний землетрус
Все новости страны
Грузия Грузия
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
20:41 06.02.2019
Россия пугает новым оружием "Филин" - старой советской разработки / Фото
19:41 06.02.2019
Путин снял некоторые санкции с Турции: при условии — если турецкая сторона пойдет на аналогичные меры
17:41 06.02.2019
Российские следователи завели уголовное дело на украинских следователей
13:06 06.02.2019
Поставка комплектующих сдвинет срок испытаний Адмирала Нахимов "вправо"
Все новости страны
Румыния Румыния
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
14:21 04.02.2019
Прем'єрка Румунії звинуватила ЄС у подвійних стандартах
Все новости страны
Турция Турция
11:23 06.02.2019
Ердоган і Ципрас хочуть мирно владнати суперечки між Грецією та Туреччиною
19:41 05.02.2019
Туреччина не змінить позицію щодо Сирії навіть у разі санкцій
14:51 05.02.2019
Ердоган знову пригрозив наступом у Сирії
18:41 04.02.2019
Турция ратифицировала Гонконгскую конвенцию об утилизации судов
Все новости страны
Украина Украина
21:01 06.02.2019
Морські прикордонники у взаємодії з катерами ВМС ЗСУ відпрацювали відбиття ворожого нападу в Азовському морі / Відео
20:21 06.02.2019
В оккупированном Крыму прошел очередной обыск у крымских татар
20:01 06.02.2019
У Конгресі США назвали суму допомоги Україні та умови, за яких її нададуть
19:21 06.02.2019
Оккупационные "власти" Севастополя продали по дешёвке девять заправок
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс