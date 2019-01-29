Оккупационные "власти" Севастополя продали по дешёвке девять заправок

19:21 06.02.2019 0 комментариев Крым

Оккупационное "правительство" Севастополя отдало девять государственных автозаправок в частные руки по заниженной цене.

Об этом 6 февраля журналистам заявил "глава" т.н. "бюджетной комиссии заксобрания" оккупированного города Вячеслав Аксёнов, сообщает regnum.ru.

«31 января по инициативе правительства города состоялся аукцион по продаже девяти государственных заправок, на который явился всего лишь один покупатель — «Севнефтепродукт». В результате объекты были отданы фактически за 100 миллионов рублей», — сказал Аксёнов.

По его мнению, заправки оценили исключительно по затратному методу, взяв в расчёт стоимость оборудования и работы по благоустройству.

«Однако заправка как бизнес стоит значительно больше, само место заправки стоит дорого. По расчетам специалистов, сегодня одна заправка в среднем оценивается в 50 миллионов рублей. Таким образом, ущерб городу можно легко подсчитать», — пояснил депутат.

Напомним, в конце 2017 года "власти" оккупированного Крыма выставили на аукцион 24 АЗС Игоря Коломойского, совокупная стоимость которых, по подсчётам специалистов, составляет около 600 миллионов рублей.

 

 



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