Руководство государственного предприятия «Севастопольский морской порт» продаёт и списывает имущество.

Заявил 6 февраля журналистам "глава" так называемой "бюджетной комиссии заксобрания" оккупированного Севастополя Вячеслав Аксёнов, передает ИА REGNUM.

«Из неформальных источников в порту я знаю, что происходило списание оборудования, которое могло работать. Однако его списывали на металлолом. В этой связи некоторые работники порта вынуждены были уйти с должностей», — пояснил депутат.

По его словам, это можно проверить и на сайте порта в разделе «Раскрытие информации», посмотрев финансовые отчеты за 2017 год.

«Основные средства порта за год уменьшились с 709 млн рублей до 644 млн, а активы порта уменьшились с 908 млн рублей до 801 миллионов. В этой связи заявления нового руководства порта, что на госпредприятии ничего экстраординарного не происходит, не убедительны», — заявил Аксёнов.

Как сообщалось, в октябре 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении предыдущего гендиректора Севастопольского морского порта по статье о злостном неисполнении судебного решения.

Позже появилась информация о том, что правоохранители провели обыски и выемку документов в "правительстве" города по делу о незаконном доведении до банкротства госпредприятия, поскольку руководство ГУПа неофициально сдавало городские причалы, способствовав тем самым накоплению за предприятием долга на 80 миллионов рублей.

В "правительстве" города заявили, что информация об обысках не соответствует действительности.