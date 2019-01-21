Греческая полиция смогла освободить здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах, которое сегодня было захвачено греческими анархистами из группировки «Рубикон» и курдами.

Об этом сегодня, 6 февраля, сообщают греческие СМИ, передает ИА REGNUM.

Как ранее сообщалось , анархистская группировка «Рубикон» захватила здание греко-турецкой торговой палаты в знак солидарности с курдами и против изоляции курдского лидера Абдуллы Оджалана, который с 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме.

В захвате также участвовали и курды.

Полиция сообщила, что в здании греко-турецкой торговой палаты были задержаны 10 анархистов и 10 курдов. Всех их доставили в управление полиции Аттики.

Стоит отметить, что анархисты из группировки «Рубикон» постоянно нападают на греческие государственные учреждения, а также компании. Нападения анархистов также осуществляются на дипломатические представительства других стран.