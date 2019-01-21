Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
|18:41 06.02.2019
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|Греция
Греческая полиция смогла освободить здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах, которое сегодня было захвачено греческими анархистами из группировки «Рубикон» и курдами.
Об этом сегодня, 6 февраля, сообщают греческие СМИ, передает ИА REGNUM.
Как ранее сообщалось , анархистская группировка «Рубикон» захватила здание греко-турецкой торговой палаты в знак солидарности с курдами и против изоляции курдского лидера Абдуллы Оджалана, который с 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме.
В захвате также участвовали и курды.
Полиция сообщила, что в здании греко-турецкой торговой палаты были задержаны 10 анархистов и 10 курдов. Всех их доставили в управление полиции Аттики.
Стоит отметить, что анархисты из группировки «Рубикон» постоянно нападают на греческие государственные учреждения, а также компании. Нападения анархистов также осуществляются на дипломатические представительства других стран.
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