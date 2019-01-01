В Беларуси прокладывают военные дороги к границе с Украиной
|18:21 06.02.2019
|0 комментариев
|Украина
На территории заказника "Ольманские болота" в граничащем с Украиной Столинском районе Брестской области Беларуси ведутся масштабные работы по постройке и модернизации дорог, которые могут быть использованы в военных целях.
Об этом 6 февраля сообщил белорусский сайт "Хартия-97", передает Гордон.
Анонимный источник в правительстве Украины рассказал сайту, что строящаяся в Беларуси автодорожная инфраструктура упрощает доставку пограничников к местам несения службы, предоставляет дополнительную возможность для перемещения военной техники белорусской армии на полигон Полесский, а кроме того, может быть использована для доставки живой силы, вооружения и техники вплотную к границе с Украиной.
В течение 2014–2017 годов были созданы подъездные пути из тыловых районов Беларуси к пограничной заставе "Ольманы", граничащей с селом Переброды Дубровицкого района Ровенской области, к пограничным постам "Мутвица", "Хиничев", пропускному пункту "Селище", граничащим с селами Дроздынь, Заболотье и Познань Рокитновского района Ровенской области. Протяженность дорог составляет около 96 км.
В непосредственной близости от этого участка белорусско-украинской границы находятся украинские города Житомир и Новоград-Волынский Житомирской области, в опасной близости – столица Украины Киев, подчеркнул источник.
В свою очередь белорусские экологи опасаются, что масштабная стройка нанесет большой вред уникальной экосистеме Ольманских болот, отмечает "Хартия-97".
Общая протяженность границы Беларуси с Украиной составляет 1084 км. 24 сентября 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился увеличить число пограничников на границе с Украиной.
Ещё на эту тему:
ВР Украины приняла закон о прилегающей зоне морской границы
Пограничники рассказали о ситуации на "переходах" в Одесской области
Пограничники задержали «полицейского ДНР», ехавшего получать украинский загранпаспорт
На «Чонгаре» за сутки задержали двух автомобилистов-нарушителей
Пограничники задержали на Одесщине два микроавтобуса с крупной партией молдавских сигарет / Фото