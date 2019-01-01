В Беларуси прокладывают военные дороги к границе с Украиной

18:21 06.02.2019 0 комментариев Украина

На территории заказника "Ольманские болота" в граничащем с Украиной Столинском районе Брестской области Беларуси ведутся масштабные работы по постройке и модернизации дорог, которые могут быть использованы в военных целях.

Об этом 6 февраля сообщил белорусский сайт "Хартия-97", передает Гордон.

Анонимный источник в правительстве Украины рассказал сайту, что строящаяся в Беларуси автодорожная инфраструктура упрощает доставку пограничников к местам несения службы, предоставляет дополнительную возможность для перемещения военной техники белорусской армии на полигон Полесский, а кроме того, может быть использована для доставки живой силы, вооружения и техники вплотную к границе с Украиной.

В течение 2014–2017 годов были созданы подъездные пути из тыловых районов Беларуси к пограничной заставе "Ольманы", граничащей с селом Переброды Дубровицкого района Ровенской области, к пограничным постам "Мутвица", "Хиничев", пропускному пункту "Селище", граничащим с селами Дроздынь, Заболотье и Познань Рокитновского района Ровенской области. Протяженность дорог составляет около 96 км.

В непосредственной близости от этого участка белорусско-украинской границы находятся украинские города Житомир и Новоград-Волынский Житомирской области, в опасной близости – столица Украины Киев, подчеркнул источник.

В свою очередь белорусские экологи опасаются, что масштабная стройка нанесет большой вред уникальной экосистеме Ольманских болот, отмечает "Хартия-97".

Общая протяженность границы Беларуси с Украиной составляет 1084 км. 24 сентября 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился увеличить число пограничников на границе с Украиной.  
 



Ещё на эту тему:

13:31 06.12.2018
ВР Украины приняла закон о прилегающей зоне морской границы
17:17 28.09.2018
Украина, Молдова и Румыния договорились об обмене данными между пограничниками
22:39 25.01.2018
В Херсоне пограничники задержали иностранца, которого разыскивает Интерпол
22:58 19.01.2018
Пограничники рассказали о ситуации на "переходах" в Одесской области
13:59 26.12.2017
Пограничники задержали «полицейского ДНР», ехавшего получать украинский загранпаспорт
22:33 10.07.2017
СНБО одобрил введение биометрического контроля для иностранцев на госгранице
14:59 25.05.2017
Одесские пограничники задержали двух иностранцев, которых разыскивал Интерпол
14:32 24.04.2017
Госпогранслужба: украинцы стали чаще ездить на Донбасс и реже – в Крым
16:32 12.04.2017
На «Чонгаре» за сутки задержали двух автомобилистов-нарушителей
14:30 31.03.2017
Пограничники в Одесской области обнаружили более 100 ящиков контрабандных сигарет
17:10 30.03.2017
Пограничники задержали на Одесщине два микроавтобуса с крупной партией молдавских сигарет / Фото
12:26 27.03.2017
Пограничники Одесской области нашли старинные монеты, которые пытались тайно перевезти через границу / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Все новости страны
Армения Армения
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
Все новости страны
Болгария Болгария
13:47 06.02.2019
Болгария приблизилась к сокращению полной зависимости от российского газа
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
10:01 01.02.2019
Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
17:21 06.02.2019
НАТО і Македонія підписали протокол про вступ до Альянсу
20:21 05.02.2019
Парламент Греції 8 лютого ратифікує протокол про вступ Македонії до НАТО
16:21 05.02.2019
Грецію сколихнув потужний землетрус
Все новости страны
Грузия Грузия
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
20:41 06.02.2019
Россия пугает новым оружием "Филин" - старой советской разработки / Фото
19:41 06.02.2019
Путин снял некоторые санкции с Турции: при условии — если турецкая сторона пойдет на аналогичные меры
17:41 06.02.2019
Российские следователи завели уголовное дело на украинских следователей
13:06 06.02.2019
Поставка комплектующих сдвинет срок испытаний Адмирала Нахимов "вправо"
Все новости страны
Румыния Румыния
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
14:21 04.02.2019
Прем'єрка Румунії звинуватила ЄС у подвійних стандартах
Все новости страны
Турция Турция
11:23 06.02.2019
Ердоган і Ципрас хочуть мирно владнати суперечки між Грецією та Туреччиною
19:41 05.02.2019
Туреччина не змінить позицію щодо Сирії навіть у разі санкцій
14:51 05.02.2019
Ердоган знову пригрозив наступом у Сирії
18:41 04.02.2019
Турция ратифицировала Гонконгскую конвенцию об утилизации судов
Все новости страны
Украина Украина
21:01 06.02.2019
Морські прикордонники у взаємодії з катерами ВМС ЗСУ відпрацювали відбиття ворожого нападу в Азовському морі / Відео
20:21 06.02.2019
В оккупированном Крыму прошел очередной обыск у крымских татар
20:01 06.02.2019
У Конгресі США назвали суму допомоги Україні та умови, за яких її нададуть
19:21 06.02.2019
Оккупационные "власти" Севастополя продали по дешёвке девять заправок
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс