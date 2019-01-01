На территории заказника "Ольманские болота" в граничащем с Украиной Столинском районе Брестской области Беларуси ведутся масштабные работы по постройке и модернизации дорог, которые могут быть использованы в военных целях.

Об этом 6 февраля сообщил белорусский сайт "Хартия-97", передает Гордон.



Анонимный источник в правительстве Украины рассказал сайту, что строящаяся в Беларуси автодорожная инфраструктура упрощает доставку пограничников к местам несения службы, предоставляет дополнительную возможность для перемещения военной техники белорусской армии на полигон Полесский, а кроме того, может быть использована для доставки живой силы, вооружения и техники вплотную к границе с Украиной.



В течение 2014–2017 годов были созданы подъездные пути из тыловых районов Беларуси к пограничной заставе "Ольманы", граничащей с селом Переброды Дубровицкого района Ровенской области, к пограничным постам "Мутвица", "Хиничев", пропускному пункту "Селище", граничащим с селами Дроздынь, Заболотье и Познань Рокитновского района Ровенской области. Протяженность дорог составляет около 96 км.



В непосредственной близости от этого участка белорусско-украинской границы находятся украинские города Житомир и Новоград-Волынский Житомирской области, в опасной близости – столица Украины Киев, подчеркнул источник.



В свою очередь белорусские экологи опасаются, что масштабная стройка нанесет большой вред уникальной экосистеме Ольманских болот, отмечает "Хартия-97".



Общая протяженность границы Беларуси с Украиной составляет 1084 км. 24 сентября 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился увеличить число пограничников на границе с Украиной.

