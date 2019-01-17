Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских следователей, которые завели дело на российского следователя.

В ведомстве заподозрили коллег с Украины в привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, об этом сообщается на сайте Следственного комитета, передает Радио Свобода.

Ранее Генеральная прокуратура Украины заявила о том, что подозревает российского следователя в незаконном возбуждении уголовного дела в отношении нескольких украинских политических деятелей.

Сотрудник ведомства завел дело на представителя, признанной в России экстремистской, организации "Братство", Дмитрия Корчинского, бывшего премьера Украины Арсения Яценюка, политического деятеля Игоря Мазура и бывшего лидера, запрещённой в России организации "Правый сектор", Дмитрия Яроша. Их подозревали в связях с незаконными вооруженными формированиями в Чечне в 1994-1995 году.

В Следственном комитете России утверждают, что направили запрос украинским коллегам, а те якобы отказались помогать и возбудили дело против российского следователя.