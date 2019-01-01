Північноатлантична рада на рівні послів 29 країн НАТО та Республіка Північна Македонія 6 лютого в Брюсселі підписали протокол щодо приєднання цієї країни до Альянсу.

Урочиста церемонія відбулася в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зауважив під час відкриття засідання Північноатлантичної ради генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Македонія має давні відносини з Альянсом, брала участь у спільних навчаннях та операціях, зокрема в Афганістані.

За його словами, членство цієї країни в НАТО, яка стане 30-м членом Альянсу, зміцнить безпеку в усьому регіоні Балкан.

Генеральний секретар зауважив, що для того, щоб це відбулося, підписаний сьогодні протокол має бути ратифікований парламентами всіх країн Альянсу. Це може бути тривалий процес, який, наприклад, у випадку із набуттям членства в НАТО Чорногорії забрав майже рік.

«Ми очікуємо, що Північна Македонія у цей час продовжуватиме рухатися шляхом демократичних реформ та робитиме внесок у нашу спільну безпеку. Відтепер представники цієї країни зможуть брати участь у засіданнях Північноатлантичної ради на правах запрошених осіб», - зауважив Столтенберг.

Як повідомлялося, вступ Македонії до НАТО став можливим після того, як країна владнала понад чвертьстолітні суперечності щодо назви з членом Альянсу Грецією. Афіни вважають, що назва «Македонія» може спричинити територіальні претензії щодо однойменного грецького регіону, що межує з колишньою югославською республікою, тому греки наполягали на зміні назви країни-сусіда.

Македонія заявила, що очікує, що Греція стане першим членом НАТО, який ратифікує протокол про приєднання, після чого країна почне називати себе новою назвою – Північна Македонія. Відповідні зміни до конституції парламент Македонії схвалив 11 січня 2019 року.

Македонія чекала вступу до НАТО понад 10 років, коли у квітні 2008 року на саміті у Бухаресті було ухвалене рішення про її залучення до Альянсу. Як і Хорватія та Албанія, офіційне Скоп’є тоді отримало План дій щодо членства (ПДЧ). Албанці та хорвати вступили до НАТО вже у 2009 році, а процес приєднання Македонії заблокувала Греція, нагадує Радіо Свобода.