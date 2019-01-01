Переправа в Румынию через Дунай может быть запущена в 2019 году

16:41 06.02.2019 0 комментариев Украина

Паромная переправа Орловка — Исакча, которая соединит украинский и румынский населенные пункты, расположенные на разных берегах Дуная, может быть введена в эксплуатацию до конца 2019 года.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, передают Порты Украины ссылаясь на «Громадське».

Для завершения реализации проекта переправы, по словам чиновника, осталось принять соответствующее решение правительства и подписать соглашение с Румынией. Остальные документы с украинской стороны, как отметил заместитель министра инфраструктуры, уже готовы.

Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Румынии Александр Баньков прогнозировал, что завершение строительства паромной переправы через Дунай, которая соединит украинскую Орловку и румынскую Исакчу, может состояться не ранее начала 2019 года.

Сроки завершения строительства запуска в эксплуатацию паромной переправы неоднократно переносились по причине затягивания с выдачей разрешительных документов властями Румынии. В связи с этим румынский инвестор Navrom Bac отставал в работах от украинской компании на четыре-пять месяцев.

Строительство паромной переправы Орловка — Исакча стартовало осенью 2015 года. В проект переправы входят дорога общего назначения, складской комплекс, существующая дамба, причальное сооружение, площадка отстоя и ожидания автотранспорта и другие объекты.

Объекты переправы строятся на самом узком участке Дуная — расстояние между украинским и румынским берегами составляет не более 900 метров. Планируется, что переправу будут обслуживать четыре парома с осадкой 1,5 метра.

Переправа позволит автотранспорту экономить несколько часов времени на пути из Украины в Румынию и избежать дополнительного транзита через территорию Молдовы.



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