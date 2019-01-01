Залізничне сполучення з РФ зупиниться навіть без рішення держорганів, а в силу об'єктивних причин

16:21 06.02.2019 0 комментариев Украина

Повне припинення залізничного сполучення України з Росією може статися без якогось рішення на рівні центральної влади, а в силу об'єктивних причин.

Про це після засідання уряду в середу заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи рішення про скорочення вдвічі кількості рейсів пасажирських потягів з України в РФ, повідомляє УНІАН.

"Ми бачимо, що пасажиропотік сам по собі вмирає. Я хотів, щоб було прийнято рішення на державному рівні, але якщо такого рішення не буде, то це відбудеться об'єктивно", - сказав він.

За словами міністра, в 2018 році пасажиропотік між двома країнами знизився на 20%.

Як повідомлялося раніше акціонерна компанія "Укрзалізниця" скоротила періодичність курсування поїздів в Росію через падіння попиту.

Так, у 2018 році "Укрзалізниця" перевезла до Росіі 772,9 тисячі пасажирів, що майже на 20% менше, ніж у 2017 році.

При цьому, за даними "Укрзалізниці", з кінця літа 2018 року пасажири стали значно частіше подорожувати залізничним транспортом в Європейський Союз.

Так, за період з серпня до кінця минулого року "Укрзалізниця" перевезла пасажирів до ЄС на 10% більше, ніж у РФ. У зв'язку з цим фахівці "Укрзалізниці" прогнозують подальшу переорієнтацію зарубіжного пасажиропотоку на європейський напрям.

Крім того, в 2018 році вже були скасовані прямі поїзди та причіпні вагони, які прямували до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова.

 



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