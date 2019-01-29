ЄСПЛ скасував запланований на 27 лютого розгляд справи "Україна проти Росії"
|16:01 06.02.2019
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|Крым
Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про перенесення на невизначений наразі термін публічних слухань у "кримській" скарзі України проти Росії.
Про це "Європейські правді" повідомили у прес-службі Суду.
Причини такого перенесення в Страсбурзі не уточнюють, повідомивши лише про факт перенесення.
"Суд вирішив перенести слухання, які планувалися на 27 лютого", - заявили в суді. Також там наразі не коментують імовірну дату засідання. Сайт ЄСПЛ також повідомляє, що засідання "відкладене".
За інформацією "Європейської правди", сторони суперечки вже отримали офіційне повідомлення про перенесення слухань. За даними співрозмовників ЄП, рішення про таке перенесення у настільки короткий час до засідання є безпрецедентним.
Варто зауважити також, що ще у п’ятницю така можливість не розглядалася – Суд вчергове підтвердив намір заслухати "кримську справу" та відкрив акредитацію журналістів.
Як відомо, 27 лютого ЄСПЛ мав намір провести відкрите засідання, розглянувши питання про те, чи здійснювала Росія фактичний контроль території Криму ще до "юридичного оформлення" анексії рішенням Державної думи РФ.
Детальніше про це читайте в інтерв’ю "Ключове питання, на яке відповість ЄСПЛ – чи контролювала Росія Крим ще до анексії".
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