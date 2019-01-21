В оккупированном Крыму вернулись к советским проектам водоснабжения 60-х годов

15:26 06.02.2019 0 комментариев Крым

Крымские ученые -  инженеры, геологи, карстологи – работают над «новаторским проектом» по водоснабжению оккупированного Крыма, который предполагает отбор воды поверхностного стока крупных рек и перенаправление ее в Межгорное водохранилище.

Затем по проложенным водопроводным трубам по Северо-Крымскому каналу пустить воду в Западный и Восточный Крым. Идея проекта разрабатывалась еще в 60-х годах прошлого века до строительства Северо-Крымского канала, пишет Черноморская безопасность.

В проекте исследователей из так называемого Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и специалистов севастопольской компании «Энергостальпроект» новаторский подход обозначен уже в самом названии – «Инновационная технология водообеспечения Крыма и Севастополя, основанная на реверсном использовании инфраструктуры Северо-Крымского канала и уникальной двухуровневой структуры рек полуострова», но идеи, которые лежат в основе проекта, уже прорабатывались в Крыму - до ввода в эксплуатацию канала.

«Над этим вопросом - снабжения водой Крыма - давно никто не задумывался. С приходом днепровской воды проблема была решена. Но в 2014 году мы вернулись в 1960-е -полуостров оказался в ситуации 50-летней давности», - считает инженер-гидролог Владимир Хмиляр.

Ученые предлагают начать отбирать воду поверхностного стока крупных рек северного макросклона: Черной, Бельбека, Качи, Альмы, Западного Булганака и Салгира, а по оценке специалистов, эти реки сбрасывают в течение года около 290 миллионов кубометров пресной воды в Черное море. При этом дефицит воды по водохозяйственному балансу на полуострове - 200 миллионов кубометров.

«Мы предлагаем воду этих рек перед сбросом в море перехватить и направить в Межгорное водохранилище, которое раньше наполнялось за счет днепровской воды. Затем, по существующему Сакскому каналу, передать ее в основную ветку Северо-Крымского канала и подпитать Западный и Восточный Крым, обеспечить водой города Армянск, Джанкой, Феодосию и Керчь», - предлагает директор севастопольской компании инженер Виталий Кульченко.

Проблему водопотерь при использовании Северо-Крымского канала ученые предлагает решить следующим образом: «Поэтому по Северо-Крымскому каналу – а это готовая магистральная ветвь - нужно проложить водоводы и использовать существующие - провести их ревизию», - считают эксперты. Предположительно для реализации этой цели понадобится уложить около 200 километров труб.

Ранее Главгосэкспертиза страны-оккупанта одобрила реконструкцию перекрытого Украиной Северо-Крымского канала.



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