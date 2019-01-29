Оккупанты продали историческое здание в центре Ялты
|15:05 06.02.2019
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|Крым
Оккупационные "власти" Ялты продали историческое здание, возведенное в центре города в 1901 году – гостиницу «Метрополь».
По предварительной информации, отель купили за 3 миллиона долларов, сообщает QHA.
О новом владельце «Метрополя» ничего неизвестно, он предпочел остаться неизвестным, возможно, опасаясь западных санкций.
Историческое здание внесено в список объектов культурного наследия Крыма, однако с его фасада частично обвалилась штукатурка, балконы находятся в аварийном состоянии, а двери прогнили.
В «Госкомитете по охране культурного наследия» оккупированного Крыма отметили, что здания, которые относятся к объектам культурного наследия, нельзя сносить и перестраивать. Разрешается лишь проведение реконструкции и реставрации на основании заранее утвержденных проектов.
В августе 2018 года подконтрольное кремлю «правительство» Крыма приняло решение продать старейшую гостиницу «Крым» в центре Ялты. Здание гостиницы было построенно в конце XIX века по проекту архитектора Николая Краснова и является объектом культурного наследия регионального значения.
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