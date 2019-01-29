Суд РФ завтра візьметься за апеляцію українських моряків

14:45 06.02.2019 0 комментариев Крым

Перше засідання з розгляду апеляцій на продовження арешту 24 військовополоненим українським морякам, захопленим Росією, відбудеться вранці в четвер у Мосміськсуді.

Про це адвокат Микола Полозов повідомив у Facebook, повідомляє Укрінформ.

"У четвер 07 лютого в Московському міському суді відбудеться розгляд апеляційних скарг на постанову Лефортовського районного суду про продовження запобіжного заходу стосовно військовополонених: Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Андрія Шевченка. Початок судового засідання о 10:10, зал 327", - уточнив Полозов.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі РФ в районі Керченської протоки обстріляли й захопили три українських військових кораблі, які здійснювали плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь, і 24-х моряків.

Після прийняття підконтрольними Росії кримськими "судами" рішення про арешт захоплених у полон моряків усіх їх перевезли до Москви.

Всі вони заявили слідству, що є військовополоненими.

15 і 16 січня Лефортовський суд Москви ухвалив рішення продовжити на три місяці арешт полоненим українським морякам. Адвокати українських моряків оскаржили рішення Лефортовського районного суду м. Москви про продовження терміну тримання під вартою всіх 24-х українських моряків. Усі скарги було подано у встановлений законом триденний термін.



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