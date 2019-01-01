Оккупанты утопят Севастополь в нечистотах
|14:27 06.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Жизненно необходимый оккупированному Севастополю объект - очистные сооружения «Южные» - превратился в многомиллиардный недострой.
Строить его никто не хочет, деньги воруются в открытую, а оккупационная власть уверяет, что очистные будут, а сейчас просто «технические проблемы», передает Черноморская безопасность.
КОС «Южные» - проект очистных сооружений, которые возводятся в оккупированном Севастополе по «федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2022 года». Цена строительства объекта – 6,8 млрд руб. Подрядчик – ООО «Биотехпрогресс».
До 30 июня 2020 года работы по строительству объекта должны быть закончены, но не будут и вот почему.
Для реализации проекта подрядчику были перечислены средства в виде аванса – 30% или 2,26 млрд рублей. Перевод средств на счета в «ОФК Банк» был осуществлен в то время, когда у банка уже отозвали лицензию. Средства в итоге оказались «замороженными».
Однако, по информации начальника главного контрольного управления Сергея Елизарова из «замороженных» 2,26 млрд рублей пропали 1,4 млрд рублей. А подрядчик в лице ООО «Биотехпрогресс» освоил 523 млн рублей и отнюдь не на строительство очистных.
Т.н. "власть" в лице оккупационного губернатора сделала заявление, что потеря 2 млрд рублей на строительство очистных никак не повлияет. А курирующий замминистра добавил, что это просто «технические проблемы».
В сухом остатке: оккупационным властям удалось только через суд расторгнуть контракт с подрядчиком ООО «Биотехпрогресс», о чем сообщает ТАСС.
В итоге - минус 2 млрд рублей, минус очистные.
А город продолжит утопать в нечистотах, запах которых будет только усиливаться с приближением летнего "туристического» сезона", пишет издание.
Ещё на эту тему:
В оккупированном Севастополе заявили, что закупят сухогрузы для поставок зерна в Сирию
Оккупанты не укладываются в сроки строительства развязки на Евпаторийском шоссе в Симферополе
Жена пресс-секретаря Путина стала совладельцем производителя соли в оккупированном Крыму
В оккупированном Севастополе ФСО РФ покупает квартиры у фирмы экс-сотрудника СБУ / Фото
Оккупанты презентовали проект "севастопольского моста" / Фото
Оккупанты просрочили сдачу некоторых объектов по ФЦП на два года
Западные спецслужбы мешают инвестициям в Крым, заявили оккупанты
Непризнанная Абхазия стала вторым, после Сирии, "торговым партнером" оккупированного Крыма
Оккупанты обещают построить цех и набурить скважин для нейтрализации отходов "Крымского Титана"
Желающих приобрести заводы в оккупированном Крыму пока не нашлось