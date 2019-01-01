Жизненно необходимый оккупированному Севастополю объект - очистные сооружения «Южные» - превратился в многомиллиардный недострой.

Строить его никто не хочет, деньги воруются в открытую, а оккупационная власть уверяет, что очистные будут, а сейчас просто «технические проблемы», передает Черноморская безопасность.

КОС «Южные» - проект очистных сооружений, которые возводятся в оккупированном Севастополе по «федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2022 года». Цена строительства объекта – 6,8 млрд руб. Подрядчик – ООО «Биотехпрогресс».

До 30 июня 2020 года работы по строительству объекта должны быть закончены, но не будут и вот почему.

Для реализации проекта подрядчику были перечислены средства в виде аванса – 30% или 2,26 млрд рублей. Перевод средств на счета в «ОФК Банк» был осуществлен в то время, когда у банка уже отозвали лицензию. Средства в итоге оказались «замороженными».

Однако, по информации начальника главного контрольного управления Сергея Елизарова из «замороженных» 2,26 млрд рублей пропали 1,4 млрд рублей. А подрядчик в лице ООО «Биотехпрогресс» освоил 523 млн рублей и отнюдь не на строительство очистных.

Т.н. "власть" в лице оккупационного губернатора сделала заявление, что потеря 2 млрд рублей на строительство очистных никак не повлияет. А курирующий замминистра добавил, что это просто «технические проблемы».

В сухом остатке: оккупационным властям удалось только через суд расторгнуть контракт с подрядчиком ООО «Биотехпрогресс», о чем сообщает ТАСС.

В итоге - минус 2 млрд рублей, минус очистные.

А город продолжит утопать в нечистотах, запах которых будет только усиливаться с приближением летнего "туристического» сезона", пишет издание.