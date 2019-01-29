Большая ханская мечеть (Хан-Джами) в Бахчисарае навсегда утратила ценный исторический облик вследствие разрушительных работ, которые оккупанты ведут под видом «реставрации» в Ханском дворце.

Как заявила ATR Эльмира Аблялимова, экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника, варварские методы российских оккупантов во время так называемой «реставрации» Ханского дворца-музея, в который входит и мечеть, уже имеют необратимые последствия. И вернуть прежний вид Ханской мечети XVI века — уже невозможно.

«На примере Ханского дворца и на примере того, что происходит на объекте «Херсонес Таврический» видим проекцию того, как государство Россия относится к объектам культурного наследия. Совершенно нет никакой гарантии, что к другим объектам — иное отношение», — заявила она.

Аблялимова добавила, что оккупанты пытаются скрыть масштаб разрушений, ограничив доступ к объекту. Сейчас на территории исторического памятника крымских татар запрещено проводить фото- и видеосъемку.

Ранее в Крыму заявили, что самые масштабные и продуктивные «археологические работы» на территории Ханского дворца в оккупированном Бахчисарае еще предстоят в будущем.

Как известно, Россия в аннексированном Крыму начала так называемые «реставрационные» работы в Ханском дворце в Бахчисарае. Как утверждают специалисты, по факту оккупанты уничтожают дворец.

В марте 2018 года в Крыму первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял и российский адвокат Николай Полозов подготовили обращение в ЮНЕСКО с требованием прекратить разрушение Ханского дворца в Бахчисарае.