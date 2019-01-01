В Раде предлагают обратиться к ПА НАТО относительно безотлагательного вступления Украины в альянс

13:26 06.02.2019 0 комментариев Украина

В украинском парламенте зарегистрировали проект постановления об обращении Верховной Рады к Парламентской ассамблее НАТО и национальных парламентов государств-членов с призывом безотлагательно инициировать обязательную процедуру получения Украиной членства в Североатлантическом альянсе. 

Документ № 10007 зарегистрировали 6 февраля, передает ZN.UA.

"Верховная Рада Украины... обращается к НАТО, Парламентской Ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО с призывом безотлагательно инициировать официальную, обоюдно юридически обязывающую процедуру обретения Украиной членства в Организации Северо-Атлантического договора (НАТО) в порядке, предусмотренном Вашингтонским (Североатлантическим) договором от 4 апреля 1949 года", - говорится в приложении к постановлению.

В документе указано, что в настоящее время возрастает угроза как для европейской, так и для глобальной безопасности, прежде всего от России. При этом Верховная Рада констатирует "жизненную необходимость объединения всех свободных народов перед этими угрозами".

Кроме того, в приложении говорится о том, что после Революции Достоинства Украина достигла прогресса в развитии демократических институтов, верховенства права и построении открытой рыночной экономики по стандартам НАТО. Также в государстве успешно проводится реформа Вооруженных сил Украины, других военных и институций безопасности Украины, их кардинальное укрепление и беспрецедентный в новейшей истории боевой опыт.

"Принятие Закона будет способствовать реализации европейского и евроатлантического выбора через расширение и углубление сотрудничества Украины с Европейским Союзом и Организацией Североатлантического договора вплоть до обретения полноправного членства, укреплению национальной безопасности нашего государства, будет иметь следствием гарантию ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.



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