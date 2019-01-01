Выход на ходовые испытания тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442М, шифр "Орлан", могут задержать из-за поставки комплектующих для обновления одной из важных систем автоматики корабля.



Об этом Mil.Press FlotProm сообщили два источника в отрасли, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников издания, соответствующий контракт до сих пор не подписан, хотя поставку могли начать в 2018 году.

Поставка и последующий монтаж системы может занять до восьми месяцев или больше, отметил другой источник Mil.Press FlotProm. Таким образом, процесс заключения договора и последующие мероприятия могут сдвинуть начало ходовых испытаний корабля. В январе "Севмаш" анонсировал начало испытаний крейсера на 2020 год.

Изданию не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе предприятия.

Как рассказал Mil.Press FlotProm флотский источник, задержка поставки может сдвинуть сроки передачи корабля заказчику, но незначительно. "3 февраля на военно-технической конференции ВМФ России обсудили модернизацию "Нахимова", прозвучал год завершения работ – 2022-й. – отметил он. – Соответственно, время есть".

"Адмирал Нахимов" (ранее – "Калинин") – третий корабль в серии тяжелых атомных ракетных крейсеров класса "Орлан" (проекты 1144 и 11442). С 1997 года находился на консервации. Контракт на его ремонт и модернизацию силами производственного объединения "Севмаш" подписали в 2013 году. В 2014-м крейсер переместили в наливной бассейн предприятия, в 2016 году с корабля демонтировали оборудование.

Сроки завершения работ неоднократно переносили: вначале на 2020-й, потом – на 2021 год. На 2020 год запланировано начало ремонта и модернизации последнего оставшегося в строю "Орлана" – крейсера "Петр Великий".