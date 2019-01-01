Приоритет в отрасли животноводства в оккупированном Крыму отдается разведению поголовья коз.

Об этом сегодня, 6 февраля, заявил "министр сельского хозяйства" оккупированного Крыма Андрей Рюмшин, передает Крыминформ.

«Козоводство и овцеводство держим в одном статистическом объеме. Сегодня мы имеем до 200 тысяч голов, а при Советском Союзе было 2 миллиона, так что есть потенциал, чтобы выйти на тот уровень. Отрасль развивается. Сегодня все земли запаса, резервные для выпаса отдаются в первую очередь под разведение этих животных», – сказал он.

Также "министр" отметил, что стремительно развивается и отрасль переработки козьего молока и все больше молокозаводов занимаются изготовлением козьего сыра, так как спрос на него постоянно растет.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета на развитие агропромышленного комплекса оккупированного Крыма выделено 2 млрд 276 млн рублей, из республиканского бюджета – 409 млн рублей. Основные средства будут направлены на развитие растениеводства – 1 млрд 495 млн рублей, 346 млн рублей – на животноводство.