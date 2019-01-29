В Новоалексеевке прошла акция в поддержку Эдема Бекирова

12:26 06.02.2019 0 комментариев Крым

В поселке Новоалексеевка Херсонской области в среду, 6 февраля, в день рождения тяжелобольного политзаключенного Эдема Бекирова, прошла акция в его поддержку.

Об этом на своей странице в Facebook написала начальник отдела организационной работы Генической районной государственной администрации Светлана Шворак, передает ATR.

«Сегодня, по инициативе ОО «Фонд Чернобыля», проходит акция в поддержку незаконно заключенного российскими оккупантами жителя поселка Новоалексеевка Эдема Бекирова! К акции присоединились неравнодушные жители Генического района. Сегодня Эдем-агъа празднует свой день рождения, мы желаем ему крепкого здоровья, выдержки, ведь сила духа в этом человеке есть. Мы с вами, уважаемый господин Эдем», — говорится в сообщении.

Сегодня, 6 февраля тяжелобольному политзаключенному Эдему Бекирову исполняется 58 лет. Свой день рождения он вынужден встречать в тюремных застенках оккупантов.

Напомним, ранее адвокаты тяжелобольного политзаключенного Эдема Бекирова получили «медицинское заключение», в котором сказано, что болезни крымского татарина не препятствуют его нахождению под стражей.

В то же время дочь Эдема Бекирова Элеонора рассказала, что из-за антисанитарии в СИЗО у отца появились гнойные раны, одышка и кашель. Кроме того, его вывозили на принудительную психиатрическую экспертизу.

Адвокат политзаключенного Алексей Ладин сообщил, что из-за болей в сердце, одышки и судорог Эдем Бекиров спит сидя.

Как известно, 16 января Эдема Бекирова вывезли на обследование в больницу им. Семашко в Симферополе. Там он должен был находится неделю, но 18 января политзаключенного отправили назад в СИЗО. Результаты «медицинского обследования» до сих пор неизвестны.

Дочь политзаключенного заявила, что Эдему Бекирову в больнице в Симферополе сделали укол инсулина, который ему противопоказан из-за проблем с сердцем.

Как сообщал ATR, 10 января «Киевский районный суд» Симферополя отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на продление ареста и оставил Эдема Бекирова в СИЗО до 11 февраля.

21 декабря адвокат крымского татарина Алексей Ладин заявил, что нахождение его подзащитного в СИЗО опасно для его жизни. По его словам, у Эдема Бекирова имеется наличие болезней из перечня таких, которые препятствуют нахождению в СИЗО. Кроме того, оккупанты удерживают его даже не в медчасти, а в общей камере СИЗО. Некоторое время у Бекирова не было возможности самостоятельно делать себе перевязки/

 



Ещё на эту тему:

12:06 06.02.2019
В оккупированный Крым ФСБ не пустила крымского татарина, позже — запретила ему въезд
16:41 05.02.2019
Російські суди прикривають дії силовиків по "справі про смерть Веджіє Кашка"
14:10 05.02.2019
Freedom House: Россия проводит целенаправленные репрессии против крымских татар
10:45 05.02.2019
Суд в окупованому Криму розглядає скаргу в справі про смерть Веджіє Кашка
20:01 04.02.2019
"Росія, відпусти українських політв’язнів негайно": США обурені ставленням РФ до Бекірова
15:21 04.02.2019
Оккупанты заявили, что болезни Эдема Бекирова не препятствуют его нахождению под стражей
12:01 04.02.2019
Окупанти перевели кримського блогера Мемедемінова в камеру під посиленим контролем
09:01 31.01.2019
Свідками у справі проти активіста Кримської солідарності виявилися кримські "журналісти"
17:01 30.01.2019
Свідки обвинувачення у "справі Веджіє Кашка" плутаються в показаннях і намагаються уникнути явки до "суду".
17:21 29.01.2019
У заарештованого кримськотатарського активіста Бекірова знову погіршився стан здоров'я
16:21 29.01.2019
Окупанти скасували виставу незалежного кримськотатарського театру в Євпаторії
09:01 29.01.2019
Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" залишили під арештом
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Все новости страны
Армения Армения
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
10:01 01.02.2019
Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії
08:41 31.01.2019
Болгарія готується до двох можливих сценаріїв виходу Великої Британії з ЄС
Все новости страны
Греция Греция
20:21 05.02.2019
Парламент Греції 8 лютого ратифікує протокол про вступ Македонії до НАТО
16:21 05.02.2019
Грецію сколихнув потужний землетрус
15:50 05.02.2019
Іран розкритикував Грецію за те, що вона не купує його нафту
11:43 05.02.2019
П рем'єр Греціії заручився підтримкою більшості у парламенті
Все новости страны
Грузия Грузия
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
10:21 06.02.2019
Россия поставит Турции системы ПВО С-400 к осени 2019 года без передачи "чувствительных" технологий
09:21 06.02.2019
Сенат США схвалив санкції проти Сирії та Росії
18:41 05.02.2019
Россия хочет создать сухопутную версию "Калибра" до конца 2020 года
17:21 05.02.2019
Россия представит корабельный комплекс «Панцирь-МЕ» на зарубежной выставке
Все новости страны
Румыния Румыния
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
14:21 04.02.2019
Прем'єрка Румунії звинуватила ЄС у подвійних стандартах
Все новости страны
Турция Турция
11:23 06.02.2019
Ердоган і Ципрас хочуть мирно владнати суперечки між Грецією та Туреччиною
19:41 05.02.2019
Туреччина не змінить позицію щодо Сирії навіть у разі санкцій
14:51 05.02.2019
Ердоган знову пригрозив наступом у Сирії
18:41 04.02.2019
Турция ратифицировала Гонконгскую конвенцию об утилизации судов
Все новости страны
Украина Украина
12:45 06.02.2019
Оккупанты объявили козоводство "приоритетом" животноводческой отрасли Крыма
12:26 06.02.2019
В Новоалексеевке прошла акция в поддержку Эдема Бекирова
12:20 06.02.2019
23 літаки із 7 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 5 лютого
12:06 06.02.2019
В оккупированный Крым ФСБ не пустила крымского татарина, позже — запретила ему въезд
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс