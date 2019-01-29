В поселке Новоалексеевка Херсонской области в среду, 6 февраля, в день рождения тяжелобольного политзаключенного Эдема Бекирова, прошла акция в его поддержку.

Об этом на своей странице в Facebook написала начальник отдела организационной работы Генической районной государственной администрации Светлана Шворак, передает ATR.

«Сегодня, по инициативе ОО «Фонд Чернобыля», проходит акция в поддержку незаконно заключенного российскими оккупантами жителя поселка Новоалексеевка Эдема Бекирова! К акции присоединились неравнодушные жители Генического района. Сегодня Эдем-агъа празднует свой день рождения, мы желаем ему крепкого здоровья, выдержки, ведь сила духа в этом человеке есть. Мы с вами, уважаемый господин Эдем», — говорится в сообщении.

Сегодня, 6 февраля тяжелобольному политзаключенному Эдему Бекирову исполняется 58 лет. Свой день рождения он вынужден встречать в тюремных застенках оккупантов.

Напомним, ранее адвокаты тяжелобольного политзаключенного Эдема Бекирова получили «медицинское заключение», в котором сказано, что болезни крымского татарина не препятствуют его нахождению под стражей.

В то же время дочь Эдема Бекирова Элеонора рассказала, что из-за антисанитарии в СИЗО у отца появились гнойные раны, одышка и кашель. Кроме того, его вывозили на принудительную психиатрическую экспертизу.

Адвокат политзаключенного Алексей Ладин сообщил, что из-за болей в сердце, одышки и судорог Эдем Бекиров спит сидя.

Как известно, 16 января Эдема Бекирова вывезли на обследование в больницу им. Семашко в Симферополе. Там он должен был находится неделю, но 18 января политзаключенного отправили назад в СИЗО. Результаты «медицинского обследования» до сих пор неизвестны.

Дочь политзаключенного заявила, что Эдему Бекирову в больнице в Симферополе сделали укол инсулина, который ему противопоказан из-за проблем с сердцем.

Как сообщал ATR, 10 января «Киевский районный суд» Симферополя отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на продление ареста и оставил Эдема Бекирова в СИЗО до 11 февраля.

21 декабря адвокат крымского татарина Алексей Ладин заявил, что нахождение его подзащитного в СИЗО опасно для его жизни. По его словам, у Эдема Бекирова имеется наличие болезней из перечня таких, которые препятствуют нахождению в СИЗО. Кроме того, оккупанты удерживают его даже не в медчасти, а в общей камере СИЗО. Некоторое время у Бекирова не было возможности самостоятельно делать себе перевязки/