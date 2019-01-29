Федеральная служба безопасности РФ по оккупированному Крыму 5 февраля запретила «въезд в Россию» гражданину Украины, крымскому татарину Рустему Рашидову, который хотел заехать на территорию аннексированного полуострова.

Об этом в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает ATR.

«Российские оккупанты незаконно удерживали в течение целого дня гражданина Украины на административной линии между временно оккупированным Крымом и материковой Украиной. Как стало известно, сегодня (5.02.19 — ред.) около 9 утра на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» российские оккупанты задержали гражданина Украины Рашидова Рустема Максудовича, 1993 года рождения, проживающего в поселке Новотроицкое Херсонской области. Следует заметить, что Рашидов Рустем, который решил посетить семью своей родной сестры в Бахчисарае, с момента российской оккупации Крыма ни разу не въезжал на территорию полуострова.

Российские оккупанты незаконно удерживали гражданина Украины Рашидова Рустема до позднего вечера. Сотрудники ФСБ России подвергли задержанного крымского татарина тщательному перекрестному допросу. Больше всего оккупанты интересовались годам обучения Рустема Рашидова в Азовском медресе, в котором он учился еще до российской оккупации Крыма. В течение дня Рустему удалось несколько раз коротко переговорить по телефону со своими родителями, которые были шокированы произошедшим. Я связался с родителями Рустема Заремой и Максудом, когда они уже прибыли на КПП «Чонгар» и вместе с украинскими пограничниками ожидали развязки. Около 21:40 Зарема сообщила мне, что ее сын только что вернулся на контролируемую украинскими пограничниками территорию. В короткой беседе с Рустемом выяснилось, что после длительного изнурительного допроса российские оккупанты объявили ему запрет на въезд «на территорию России» и приказали возвращаться в сторону материковой Украины.

Разумеется, преступление, совершенное российскими оккупантами в отношении гражданина Украины, крымского татарина Рашидова Рустема, будет расследоваться украинскими правоохранительными органами», — сообщил Рефат Чубаров.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году ФСБ неоднократно препятствовала гражданам Украины в пересечении временной админграницы с полуостровом, в последствии — запрещала «въезд в Россию», в частности — в оккупированный Крым. Чаще всего такие запреты ничем не объясняются.

Напомним, в ноябре укрианскому журналисту-фрилансеру Алене Савчук при попытке въезда в Крым, сотрудники ФСБ РФ вручили запрет на въезд сроком на 10 лет.