Навального через суд змусили видалити розслідування про харчі для Росгвардії з окупованого Криму

11:45 06.02.2019 0 комментариев Крым

Арбітражний суд Москви задовольнив позов підприємства в окупованому Криму “М'ясокомбінат "Дружба народів" і зобов'язав опозиціонера Олексія Навального видалити матеріали розслідування та опублікувати офіційне спростування про постачання продовольства Росгвардії.

«Рішенням суду позовну заяву ТОВ "М'ясокомбінат "Дружба народів" до Навального Олексія Анатолійовича про захист ділової репутації задоволено», - сказали в суді, повідомляє Укрінформ.

У позові підприємство вимагало видалити відео й текстову версію розслідування про постачання продовольства Росгвардії, а також опублікувати спростування. Матеріальних вимог заява не містила. Юрист Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь повідомила, що рішення буде оскаржене.


ФБК Навального 23 серпня 2018 року опублікував розслідування, в якому стверджувалося, що "М'ясокомбінат "Дружба народів", який отримав рішенням уряду ексклюзивне право на постачання продуктів для Росгвардії, завищує закупівельні ціни. Крім того, у фонді заявили, що підприємством володіє колишній підлеглий глави відомства Віктора Золотова по внутрішніх військах МВС.

Глава Росгвардії після публікації розслідування викликав Навального «на дуель» і застеріг від вивчення питань харчування особового складу Росгвардії, оскільки це "не його тема". При цьому він зазначив, що у відомстві є корупційні недоліки, але в службі ведеться робота щодо їх виявлення, а винних звільняють або віддають під суд. Одночасно позов до Навального про захист ділової репутації підприємства до московського Арбітражного суду подав м'ясокомбінат.

ТОВ "М'ясокомбінат "Дружба народів" зареєстровано в селі Петрівка Красногвардійського району анексованого Криму.



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