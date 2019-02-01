Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас у вівторок, 5 лютого, домовилися про необхідність утримувати "канали діалогу" між їхніми країнами, які тричі з початку 1970-х років перебували на межі війни і залишаються розділеними з ряду питань.

Про це пише Європейська правда з посиланням на AP.

"Якби я не зміг підняти слухавку, і президент не брав телефон, щоб зв'язатися з нами, ми, швидше за все, часто опинялися б перед небезпечною ескалацією", - сказав Ципрас. "Тому я радий, що між нами є такий рівень спілкування і щирість".

Ципрас додав під час спільної прес-конференції з турецьким президентом, що союзники по НАТО погодилися вжити заходів, щоб послабити напругу через десятирічні територіальні суперечки в Егейському морі. Він не уточнив.

Щодо Кіпру прем'єр-міністр закликав до "справедливого і тривалого" врегулювання.

Напруженість спалахнула через розвідку газу на Кіпрі. Туреччина наполягає на тому, що розвідка газу Кіпром порушує її права та права турків-кіпріотів на потенційні родовища вуглеводнів.

"Я вважаю, що ми, як Туреччина, можемо мирно вирішити всі питання з Грецією на основі справедливості", - сказав Ердоган.

Проте Ердоган підкреслив, що Туреччина очікує більше співпраці від Греції у поверненні підозрюваних у вчиненні злочинів, заявивши, що країна не повинна стати притулком для змовників.

Як повідомлялось, Ципрас мав заплановані переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у вівторок, 5 лютого, у Анкарі.