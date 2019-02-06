В детсады оккупированного Симферополя невозможно попасть "никаким способом"
|11:03 06.02.2019
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|Крым
Невозможность устроить ребёнка в детский сад - одна из самых острых проблем оккупированного Симферополя. Очередь в детсады здесь достигает 8000.
Об этом сообщила "глава" оккупационной горадминистрации Симферополя Наталья Маленко, передают Новости Севастополя.
«Ситуация сложная и быстро ее не решить. «Левыми» или «правыми» способами сейчас попасть в детский сад практически невозможно — все отслеживается контролирующими и правоохранительными органами. Но тем не менее город пытается использовать любую возможность, чтобы сократить очередность и помочь горожанам с детскими садиками», — заверила Маленко.
Маленко уверяет, что сейчас строится несколько новых детсадов в спальных микрорайонах Симферополя, кроме того, в уже работающих детсадах есть группы кратковременного пребывания.
Отмечается, что очередь в детсады — характерная проблема не только Симферополя, но и для других регионов оккупированного Крым.
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