Невозможность устроить ребёнка в детский сад - одна из самых острых проблем оккупированного Симферополя. Очередь в детсады здесь достигает 8000.

Об этом сообщила "глава" оккупационной горадминистрации Симферополя Наталья Маленко, передают Новости Севастополя.



«Ситуация сложная и быстро ее не решить. «Левыми» или «правыми» способами сейчас попасть в детский сад практически невозможно — все отслеживается контролирующими и правоохранительными органами. Но тем не менее город пытается использовать любую возможность, чтобы сократить очередность и помочь горожанам с детскими садиками», — заверила Маленко.

Маленко уверяет, что сейчас строится несколько новых детсадов в спальных микрорайонах Симферополя, кроме того, в уже работающих детсадах есть группы кратковременного пребывания.

Отмечается, что очередь в детсады — характерная проблема не только Симферополя, но и для других регионов оккупированного Крым.