В оккупированном Крыму растет количество преступлений, связанных с мошенничеством.

Об этом заявила т.н. "уполномоченный по правам человека" в оккупированном Крыму Людмила Лубина, передает РИА Новости.



"Все наши силовые структуры, правоохранители и граждане должны понимать, что, к большому сожалению, Крым стал "меккой" для мошенников. У нас мошенники всех уровней: и которые работали в России, и международные мошенники, потому что Интерпол у нас не действует, и они здесь оседают", – сказала крымский "омбудсмен".

По информации Лубиной, в минувшем году число случаев мошенничества увеличилось на 57% по сравнению с 2017 годом. "Это различные виды изъятия средств граждан. Их масса. Это Интернет-мошенники, телефонные мошенники, это люди, которые собирают средства с дольщиков под строительство домов, различные кредитные организации, которые берут деньги у пенсионеров и инвалидов якобы под бешеные проценты и потом исчезают. Силовики знают об этом, они должны более активно действовать, проводить профилактику", – отметила она.