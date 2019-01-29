Оккупированный Крым заполнили мошенники всех мастей
|10:41 06.02.2019
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|Крым
В оккупированном Крыму растет количество преступлений, связанных с мошенничеством.
Об этом заявила т.н. "уполномоченный по правам человека" в оккупированном Крыму Людмила Лубина, передает РИА Новости.
"Все наши силовые структуры, правоохранители и граждане должны понимать, что, к большому сожалению, Крым стал "меккой" для мошенников. У нас мошенники всех уровней: и которые работали в России, и международные мошенники, потому что Интерпол у нас не действует, и они здесь оседают", – сказала крымский "омбудсмен".
По информации Лубиной, в минувшем году число случаев мошенничества увеличилось на 57% по сравнению с 2017 годом. "Это различные виды изъятия средств граждан. Их масса. Это Интернет-мошенники, телефонные мошенники, это люди, которые собирают средства с дольщиков под строительство домов, различные кредитные организации, которые берут деньги у пенсионеров и инвалидов якобы под бешеные проценты и потом исчезают. Силовики знают об этом, они должны более активно действовать, проводить профилактику", – отметила она.
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