Россия поставит Турции системы ПВО С-400 к осени 2019 года без передачи "чувствительных" технологий
|10:21 06.02.2019
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|Россия
Россия поставит Турции системы ПВО С-400 к осени 2019 года, некоторая локализация производства возможна, но без передачи чувствительных технологий.
Об этом сообщил в интервью газете "Коммерсант" директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев, передает Интерфакс.
"Уже дважды мы пошли на корректировку сроков в сторону сокращения, и к осени 2019 года обязательства будут выполнены", - сказал он о контракте на поставку Турции С-400.
"Контракт на С-400 предполагает также и опцион, там речь идет о технологическом сотрудничестве. Мы готовы пойти на локализацию производства отдельных элементов этой системы. При этом никакой опасности передачи или копирования чувствительной для нас технологии не произойдет", - сообщил Д.Шугаев.
"Турция, конечно, имеет амбиции развития национальной оборонной промышленности, в ряде областей она в этом смысле уже значительно преуспела. Поэтому партнеров привлекают такие темы, как совместная разработка техники, в том числе авиационной. Мы можем им предложить конкретные решения по интересующим проектам. Готовы к сотрудничеству по авиационной технике и по двигателям", - сказал Д.Шугаев.
Сообщалось, что Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.
В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с покупкой Турцией С-400. Вашингтон грозил Анкаре "последствиями" за такое приобретение.
Система ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Системы С-400 в настоящее время поступают в Вооруженные силы РФ. Два дивизиона С-400 обеспечивают оборону российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе.
Россия реализует контракт на поставку С-400 в Китай. Кроме того, подписан контракт на поставку С-400 Индии.
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