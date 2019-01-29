Инженерный полк Черноморского флота РФ провел в районе залива Донузлав специальное учение по инженерному обеспечению мотострелкового подразделения в обороне и наступлении.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота страны оккупанта Алексей Рулёв, передает Крым Информ.

«На первом этапе учения военные инженеры выполнили комплекс мероприятий по инженерному оборудованию позиций мотострелковых подразделений при обороне ими водной преграды», – говорится в сообщении.

Вторым этапом стала отработка совместных действий инженерных и мотострелковых подразделений по обеспечению преодоления и форсирования водной преграды в ходе наступления сил.

Рулёв уточняет, что во время выполнения эпизода по форсированию водной преграды были использованы холостые боеприпасы и пиротехнические средства для имитации действий условного противника.