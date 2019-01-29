Оккупанты отработали на учениях обеспечение обороны и наступления мотострелков в районе залива Донузлав
|10:01 06.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Инженерный полк Черноморского флота РФ провел в районе залива Донузлав специальное учение по инженерному обеспечению мотострелкового подразделения в обороне и наступлении.
Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота страны оккупанта Алексей Рулёв, передает Крым Информ.
«На первом этапе учения военные инженеры выполнили комплекс мероприятий по инженерному оборудованию позиций мотострелковых подразделений при обороне ими водной преграды», – говорится в сообщении.
Вторым этапом стала отработка совместных действий инженерных и мотострелковых подразделений по обеспечению преодоления и форсирования водной преграды в ходе наступления сил.
Рулёв уточняет, что во время выполнения эпизода по форсированию водной преграды были использованы холостые боеприпасы и пиротехнические средства для имитации действий условного противника.
Ещё на эту тему:
Корабли Черноморского флота страны оккупанта провели ракетные и артиллерийские стрельбы в море
Слідчі ФСБ за майже 2,5 місяці не дали жодного дозволу військовим на побачення і телефонні переговори
Призначені дати розгляду апеляційних скарг щодо продовження арешту українських моряків
Оккупанты учились передавать запасы между кораблями в Черном море
Стан здоров'я шести військовополонених моряків погіршився
У "Лефортово" доставили продуктові набори для українських моряків
Подтверждение факта заражения российскими тюремными врачами военнопленного гепатитом будут иметь серьезные последствия
Оккупанты грозят принудительно приземлять и вскрывать залетающие в Крым украинские дроны
Україна і Німеччина обговорили блокування судноплавства Росією
Аналізи утримуваного в Росії наймолодшого українського військового моряка показали гепатит В і С