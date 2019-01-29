Экипажи кораблей Черноморского флота страны оккупанта приступили к сдаче курсовых задач.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ Алексей Рулёв, в рамках данных учений выполнены ракетные и артиллерийские стрельбы, передает Крым Информ.

«На данном этапе экипажи кораблей подтверждают готовность к плаванию в море и ведению морского боя одиночным кораблём. В рамках боевой подготовки малый противолодочный корабль (МПК) «Касимов» Новороссийской ВМБ в морском полигоне выполнил ракетные стрельбы зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Оса» по надводной и воздушной целям», – говорится в сообщении.

Также МРК «Орехово-Зуево» и ракетный катер «Р-60» Крымской военно-морской базы провели отдельные артиллерийские стрельбы по различным целям и плавающей мине.

Отмечается, что сдача курсовых задач будет длиться несколько суток. Экипажи кораблей проведут учения по борьбе за живучесть на ходу корабля, отработают организацию радиационной, химической и биологической защиты корабля на переходе морем и др.